Шість областей росії історично були заселені українцями: Зеленський підписав указ

Шість областей росії історично були заселені українцями: Зеленський підписав указ
Президент Україні Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей російської федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документу.

Як зазначається в указі, росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.

Також Москва порушує права українців на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянські, соціальні, культурні та релігійні права, право доступу до україномовних ЗМІ, йдеться в документі.

Указом доручено Кабміну розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців в рф, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині).

Крім того, Україна збере факти і свідчення про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті.

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Теги: Росія, Україна, війна
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