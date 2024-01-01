У перші дні вторгнення вступив до ЗСУ. Історія волинського воїна
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Сергій Лебедєв із позивним «Лебідь» – головний сержант роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.
Його історію повідомила 100 бригада у фейсбуці.
Чоловік народився 1975 року в киргизькому місті Бішкек, а за кілька років його сім’я переїхала до тодішньої РРФСР.
Після досягнення 18-річного віку юнака мобілізували до російської армії, а невдовзі почалася перша російсько-чеченська війна:
«Мені довелося брати участь у тих подіях – служив у розвідроті 131 (Майкопської) окремої мотострілецької бригади. Хоча ми – хлопці-«строковики» – прекрасно розуміли, що нас змусили зі зброєю в руках прийти не на свою землю…» - розповідає військовий.
Демобілізувавшись 1995 року Сергій відразу виїхав з рф – до волинського міста Ковель, де жили дідусь і бабуся.
«Найменші ілюзії щодо рф у мене остаточно зникли 2014 року, коли росіяни підло анексували український Крим і розпочали війну на Донбасі. Тож 2015 року я мобілізувався до ЗСУ – став до лав 36 бригади морської піхоти. Брав участь в АТО», – розповідає «Лебідь».
У перші ж дні широкомасштабного вторгнення Сергій приєднався до Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.
За виявлену мужність при відбитті ворожих штурмів головний сержант Лебедєв (той випадок, коли військове звання і назва посади збігаються!) відзначений кількома бойовими нагородами. Зокрема, нещодавно Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський вручив «Лебедю» нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».
На пана Сергія з Перемогою чекає кохана дружина Вікторія та дві доньки – Іванна і Анастасія.
«Думки про рідних людей гріють на війні душу навіть у найскладніші моменти. А впевненості у майбутній Перемозі додає бойовий дух побратимів та порядність наших командирів», - каже воїн.
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Його історію повідомила 100 бригада у фейсбуці.
Чоловік народився 1975 року в киргизькому місті Бішкек, а за кілька років його сім’я переїхала до тодішньої РРФСР.
Після досягнення 18-річного віку юнака мобілізували до російської армії, а невдовзі почалася перша російсько-чеченська війна:
«Мені довелося брати участь у тих подіях – служив у розвідроті 131 (Майкопської) окремої мотострілецької бригади. Хоча ми – хлопці-«строковики» – прекрасно розуміли, що нас змусили зі зброєю в руках прийти не на свою землю…» - розповідає військовий.
Демобілізувавшись 1995 року Сергій відразу виїхав з рф – до волинського міста Ковель, де жили дідусь і бабуся.
«Найменші ілюзії щодо рф у мене остаточно зникли 2014 року, коли росіяни підло анексували український Крим і розпочали війну на Донбасі. Тож 2015 року я мобілізувався до ЗСУ – став до лав 36 бригади морської піхоти. Брав участь в АТО», – розповідає «Лебідь».
У перші ж дні широкомасштабного вторгнення Сергій приєднався до Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.
За виявлену мужність при відбитті ворожих штурмів головний сержант Лебедєв (той випадок, коли військове звання і назва посади збігаються!) відзначений кількома бойовими нагородами. Зокрема, нещодавно Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський вручив «Лебедю» нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».
На пана Сергія з Перемогою чекає кохана дружина Вікторія та дві доньки – Іванна і Анастасія.
«Думки про рідних людей гріють на війні душу навіть у найскладніші моменти. А впевненості у майбутній Перемозі додає бойовий дух побратимів та порядність наших командирів», - каже воїн.
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