У Луцьку поменшало людей, які отримують допомогу за прихисток переселенців

прихисток переселенців.



Про це повідомляє



У Луцькій громаді за грудень 2023 року і перші дні січня приблизно 300 власників житла подали документи на отримання грошової компенсації за прихисток переселенців. Як розповіла директорка Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп'як, кількість заявників зменшилась у порівняні з попередніми місяцями.



Компенсації за прихисток переселенців



За розміщення у своєму житлі переселенців відшкодування за комунальні послуги у літній період становлять в межах 445 гривень на кожного члена сім’ї, каже Лариса Карп'як.



На зимовий період, опалювальний сезон, ця сума сягає на одну особу — в межах 900 гривень, каже керівниця ЦНАПу.



Упродовж перших п'яти днів кожного місяця власники житла, мають подавати документи для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги у зв’язку з тим, що поселили у своїх оселях переселенців.



Зміни в оформленні документів



Від початку 2024 року відбулися деякі зміни у документах, які подаються на компенсацію витрат за прихисток внутрішньо переміщених українців.



"29 грудня було внесено зміни до 333Постанови Кабміну, відповідно до якої міняються документи, які подаються безпосередньо на відшкодування пільг за комунальні послуги ВПО і власнику. Це змінений лише бланк і саме повідомлення", — каже Лариса Карп'як.



Алгоритм дій для отримання компенсації не змінився, говорить адміністраторка Оксана Солоха. Спочатку власник повинен звернутися до органу місцевого самоврядування із повідомленням про безоплатне розміщення переселенців.



Документи для власника житла:



- Паспорт, ідентифікаційний код власника житла;

- Документ, який підтверджує право власності на житло;

- Номер банківського рахунку для перерахування суми компенсації (за стандартом IBAN).



Документи для внутрішньо переміщених людей:



- Паспорт, ідентифікаційний код.

- Свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код дитини.

- Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.



Компенсацію витрат за прихисток внутрішньо переміщених українців можуть отримати власники або співвласники, наймачі чи орендарі державного, чи комунальної форми власності житла за певних умов: відсутності заборгованості за комунальні послуги та відсутності родинних зв’язків із внутрішньо переміщеними особами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку зменшилася кількість людей, які подали документи на отримання грошової компенсації заПро це повідомляє Суспільне У Луцькій громаді за грудень 2023 року і перші дні січня приблизно 300 власників житла подали документи на отримання грошової компенсації за прихисток переселенців. Як розповіла директорка Центру надання адміністративних послуг, кількість заявників зменшилась у порівняні з попередніми місяцями.За розміщення у своєму житлі переселенців відшкодування за комунальні послуги у літній період становлять в межах 445 гривень на кожного члена сім’ї, каже Лариса Карп'як.На зимовий період, опалювальний сезон, ця сума сягає на одну особу — в межах 900 гривень, каже керівниця ЦНАПу.Упродовж перших п'яти днів кожного місяця власники житла, мають подавати документи для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги у зв’язку з тим, що поселили у своїх оселях переселенців.Від початку 2024 року відбулися деякі зміни у документах, які подаються на компенсацію витрат за прихисток внутрішньо переміщених українців."29 грудня було внесено зміни до 333Постанови Кабміну, відповідно до якої міняються документи, які подаються безпосередньо на відшкодування пільг за комунальні послуги ВПО і власнику. Це змінений лише бланк і саме повідомлення", — каже Лариса Карп'як.Алгоритм дій для отримання компенсації не змінився, говорить адміністраторка. Спочатку власник повинен звернутися до органу місцевого самоврядування із повідомленням про безоплатне розміщення переселенців.- Паспорт, ідентифікаційний код власника житла;- Документ, який підтверджує право власності на житло;- Номер банківського рахунку для перерахування суми компенсації (за стандартом IBAN).- Паспорт, ідентифікаційний код.- Свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код дитини.- Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.Компенсацію витрат за прихисток внутрішньо переміщених українців можуть отримати власники або співвласники, наймачі чи орендарі державного, чи комунальної форми власності житла за певних умов: відсутності заборгованості за комунальні послуги та відсутності родинних зв’язків із внутрішньо переміщеними особами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію