У Волинському драмтеатрі урочисто відкрили першу дитячу театральну студію

У Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім.відбулося урочисте відкриття дитячої театральної студії.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.Анонсований театромна початку грудня пройшла понад сотня діток віком від 7 до 15 років, з яких трохи більше 40 невдовзі почнуть навчатися акторського мистецтва.- йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що під час навчання у студії діти відвідуватимуть заняття зі сценічної мови та акторської майстерності, хореографії та пластики, робитимуть перші кроки на сцені та отримають свої перші ролі.Художня керівниця дитячої театральної студії – заслужена артистка України