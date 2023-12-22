У Волинському драмтеатрі урочисто відкрили першу дитячу театральну студію

У Волинському драмтеатрі урочисто відкрили першу дитячу театральну студію
У Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття дитячої театральної студії.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

Анонсований театром кастинг на початку грудня пройшла понад сотня діток віком від 7 до 15 років, з яких трохи більше 40 невдовзі почнуть навчатися акторського мистецтва.

«Раді повідомити, що 20 січня відбулось урочисте відкриття першої дитячої «Театральної студії» при нашому театрі! Її ідейний натхненник і засновник – наш керівник Сергій Скулинець. Кастинг успішно пройшли понад 40 діток, і саме вони уже невдовзі поринуть у світ захоплюючого акторського мистецтва. Зичимо кожному учаснику цього проєкту безмежного натхнення та успіхів на творчому шляху, тепла глядачів та радості у кожному виступі», - йдеться у повідомленні.


Нагадаємо, що під час навчання у студії діти відвідуватимуть заняття зі сценічної мови та акторської майстерності, хореографії та пластики, робитимуть перші кроки на сцені та отримають свої перші ролі.

Художня керівниця дитячої театральної студії – заслужена артистка України Світлана Органіста.


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Теги: театральна студія, діти, Луцьк, драмтеатр
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