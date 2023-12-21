Застрягла в заметі: на Волині вантажівка перегородила шлях «швидкій», яка поспішала на виклик

Застрягла в заметі: на Волині вантажівка перегородила шлях «швидкій», яка поспішала на виклик
Волинські рятувальники допомогли кареті "швидкої" дістатися до жінки, яка потребувала госпіталізації.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 22 січня, об 11:27 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що між селами Замличі і Бермешів Локачинської громади вантажівка застрягла в обледенілому заметі й заблокувала шлях кареті "швидкої". Медики прямували до жінки, яка потребувала госпіталізації.

Рятувальники відбуксирували вантажівку, а опісля узяли на буксир "швидку". Обледенілою дорогою швидку доправили до оселі громадянки, там жінку помістили в автомобіль медичної служби. Карету швидкої відбуксирували до стійкої ділянки автодороги й уже звідтіля вона рушила до медичного закладу.
Застрягла в заметі: на Волині вантажівка перегородила шлях «швидкій», яка поспішала на виклик
Застрягла в заметі: на Волині вантажівка перегородила шлях «швидкій», яка поспішала на виклик

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Теги: Рятувальники, швидка, Волинь
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