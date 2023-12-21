Застрягла в заметі: на Волині вантажівка перегородила шлях «швидкій», яка поспішала на виклик

Волинські рятувальники допомогли кареті "швидкої" дістатися до жінки, яка потребувала госпіталізації.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 22 січня, об 11:27 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що між селами Замличі і Бермешів Локачинської громади вантажівка застрягла в обледенілому заметі й заблокувала шлях кареті "швидкої". Медики прямували до жінки, яка потребувала госпіталізації.Рятувальники відбуксирували вантажівку, а опісля узяли на буксир "швидку". Обледенілою дорогою швидку доправили до оселі громадянки, там жінку помістили в автомобіль медичної служби. Карету швидкої відбуксирували до стійкої ділянки автодороги й уже звідтіля вона рушила до медичного закладу.