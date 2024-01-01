Волиняни попрощалися із Героєм Миколою Федоруком
Сьогодні, 15:12
У Нововолинській громаді сьогодні, 22 січня, – скорботний день. Краяни поховали полеглого військовослужбовця Миколу Федорука.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Скорботний день у Нововолинську. Сьогодні, 22 січня, провели в останню путь Героя Миколу Федорука. Боєць загинув у Запорізькій області, захищаючи Батьківщину.
На жаль, ще одна мама назавжди втратила найдорожчого сина, дружина - турботливого чоловіка, син - люблячого тата.
«Невимовно боляче втрачати гідних патріотів, мужніх воїнів, вірних синів своєї країни. Ми не забудемо подвиг Миколи, його боротьбу за незалежність та соборність України. Вічна пам'ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким», - зазначив міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Скорботний день у Нововолинську. Сьогодні, 22 січня, провели в останню путь Героя Миколу Федорука. Боєць загинув у Запорізькій області, захищаючи Батьківщину.
На жаль, ще одна мама назавжди втратила найдорожчого сина, дружина - турботливого чоловіка, син - люблячого тата.
«Невимовно боляче втрачати гідних патріотів, мужніх воїнів, вірних синів своєї країни. Ми не забудемо подвиг Миколи, його боротьбу за незалежність та соборність України. Вічна пам'ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким», - зазначив міський голова.
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