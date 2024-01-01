Волиняни попрощалися із Героєм Миколою Федоруком

У Нововолинській громаді сьогодні, 22 січня, – скорботний день. Краяни поховалиПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаСкорботний день у Нововолинську. Сьогодні, 22 січня, провели в останню путь Героя Миколу Федорука. Боєць загинув у Запорізькій області, захищаючи Батьківщину.На жаль, ще одна мама назавжди втратила найдорожчого сина, дружина - турботливого чоловіка, син - люблячого тата.«Невимовно боляче втрачати гідних патріотів, мужніх воїнів, вірних синів своєї країни. Ми не забудемо подвиг Миколи, його боротьбу за незалежність та соборність України. Вічна пам'ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким», - зазначив міський голова.