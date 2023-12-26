«Наповнять енергією помсти», – десантники отримали від волонтерів тисячу зігріваючих наборів

«Наповнять енергією помсти», – десантники отримали від волонтерів тисячу зігріваючих наборів
Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію зігріваючих наборів бійцям 46 окремої аеромобільної бригади.

Про це повідомила «Українська команда».

«Передали понад тисячу зігріваючих наборів 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ. Це наші герої-штурмовики, які звільняли від окупантів правобережну Херсонщину, били росіян у Бахмуті та Соледарі, на Мелітопольському напрямку, а зараз тримають Мар’їнку», - йдеться у повідомленні.

Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що десантники завжди на передньому краї.

«Нехай теплі набори, які ми зібрали завдяки вашим донатам, захистять їх від холоду та наповнять енергією помсти!» - наголосив Артур Палатний під час передачі допомоги.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» зібрала та передає на фронт 50 тисяч обігрівчих наборів для захисників на передовій.

Також повідомлялося, що «Українська команда» з початку широкомасштабного вторгнення росіян надала допомогу понад 150 військовим підрозділам.

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Теги: Українська команда
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