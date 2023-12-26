«Наповнять енергією помсти», – десантники отримали від волонтерів тисячу зігріваючих наборів





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«Передали понад тисячу зігріваючих наборів 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ. Це наші герої-штурмовики, які звільняли від окупантів правобережну Херсонщину, били росіян у Бахмуті та Соледарі, на Мелітопольському напрямку, а зараз тримають Мар’їнку», - йдеться у повідомленні.



Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що десантники завжди на передньому краї.



«Нехай теплі набори, які ми зібрали завдяки вашим донатам, захистять їх від холоду та наповнять енергією помсти!» - наголосив Артур Палатний під час передачі допомоги.



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» зібрала та передає на фронт 50 тисяч обігрівчих наборів для захисників на передовій.



Також повідомлялося, що «Українська команда» з початку широкомасштабного вторгнення росіян надала допомогу понад 150 військовим підрозділам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію зігріваючих наборів бійцям 46 окремої аеромобільної бригади.Про це повідомила «Українська команда».«Передали понад тисячу зігріваючих наборів 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ. Це наші герої-штурмовики, які звільняли від окупантів правобережну Херсонщину, били росіян у Бахмуті та Соледарі, на Мелітопольському напрямку, а зараз тримають Мар’їнку», - йдеться у повідомленні.Керівник «Української команди»зазначив, що десантники завжди на передньому краї.«Нехай теплі набори, які ми зібрали завдяки вашим донатам, захистять їх від холоду та наповнять енергією помсти!» - наголосив Артур Палатний під час передачі допомоги.Раніше повідомлялося, що «Українська команда» зібрала та передає на фронт 50 тисяч обігрівчих наборів для захисників на передовій.Також повідомлялося, що «Українська команда» з початку широкомасштабного вторгнення росіян надала допомогу понад 150 військовим підрозділам.

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