«Наповнять енергією помсти», – десантники отримали від волонтерів тисячу зігріваючих наборів
Сьогодні, 15:10
Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію зігріваючих наборів бійцям 46 окремої аеромобільної бригади.
Про це повідомила «Українська команда».
«Передали понад тисячу зігріваючих наборів 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ. Це наші герої-штурмовики, які звільняли від окупантів правобережну Херсонщину, били росіян у Бахмуті та Соледарі, на Мелітопольському напрямку, а зараз тримають Мар’їнку», - йдеться у повідомленні.
Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що десантники завжди на передньому краї.
«Нехай теплі набори, які ми зібрали завдяки вашим донатам, захистять їх від холоду та наповнять енергією помсти!» - наголосив Артур Палатний під час передачі допомоги.
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» зібрала та передає на фронт 50 тисяч обігрівчих наборів для захисників на передовій.
Також повідомлялося, що «Українська команда» з початку широкомасштабного вторгнення росіян надала допомогу понад 150 військовим підрозділам.
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Про це повідомила «Українська команда».
«Передали понад тисячу зігріваючих наборів 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ. Це наші герої-штурмовики, які звільняли від окупантів правобережну Херсонщину, били росіян у Бахмуті та Соледарі, на Мелітопольському напрямку, а зараз тримають Мар’їнку», - йдеться у повідомленні.
Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що десантники завжди на передньому краї.
«Нехай теплі набори, які ми зібрали завдяки вашим донатам, захистять їх від холоду та наповнять енергією помсти!» - наголосив Артур Палатний під час передачі допомоги.
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» зібрала та передає на фронт 50 тисяч обігрівчих наборів для захисників на передовій.
Також повідомлялося, що «Українська команда» з початку широкомасштабного вторгнення росіян надала допомогу понад 150 військовим підрозділам.
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