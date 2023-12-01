Повідомлення про ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС – це фейк, – МВС
Сьогодні, 14:57
Сьогодні, 22 січня, українці почали отримувати підозрілі повідомлення нібито від ДСНС.
Про це повідомляють у пресслужбі МВС.
У них йдеться про начебто ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС та необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням.
"ДСНС не розсилало ці повідомлення! Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться особистими даними. Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС. Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - наголошують в МВС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі МВС.
У них йдеться про начебто ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС та необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням.
"ДСНС не розсилало ці повідомлення! Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться особистими даними. Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС. Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - наголошують в МВС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Наповнять енергією помсти», – десантники отримали від волонтерів тисячу зігріваючих наборів
Сьогодні, 15:10
Застрягла в заметі: на Волині вантажівка перегородила шлях «швидкій», яка поспішала на виклик
Сьогодні, 15:00
Повідомлення про ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС – це фейк, – МВС
Сьогодні, 14:57
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Лець
Сьогодні, 14:24