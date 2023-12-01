Повідомлення про ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС – це фейк, – МВС





Про це



У них йдеться про начебто ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС та необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням.



"ДСНС не розсилало ці повідомлення! Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться особистими даними. Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС. Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - наголошують в МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 січня, українці почали отримувати підозрілі повідомлення нібито від ДСНС.Про це повідомляють у пресслужбі МВС.У них йдеться про начебто ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС та необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням."ДСНС не розсилало ці повідомлення! Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться особистими даними. Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС. Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - наголошують в МВС.

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