Повідомлення про ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС – це фейк, – МВС

Повідомлення про ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС – це фейк, – МВС
Сьогодні, 22 січня, українці почали отримувати підозрілі повідомлення нібито від ДСНС.

Про це повідомляють у пресслужбі МВС.

У них йдеться про начебто ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС та необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням.

"ДСНС не розсилало ці повідомлення! Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться особистими даними. Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС. Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - наголошують в МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: МВС, Хмельницька АЕС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Наповнять енергією помсти», – десантники отримали від волонтерів тисячу зігріваючих наборів
Сьогодні, 15:10
Застрягла в заметі: на Волині вантажівка перегородила шлях «швидкій», яка поспішала на виклик
Сьогодні, 15:00
Повідомлення про ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС – це фейк, – МВС
Сьогодні, 14:57
У Волинському драмтеатрі урочисто відкрили першу дитячу театральну студію
Сьогодні, 14:41
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Лець
Сьогодні, 14:24
Схожі новини
Росіяни поширюють фейк, мовляв, Нацполіції видали наказ стріляти в мітингувальників Росіяни поширюють фейк, мовляв, Нацполіції видали наказ стріляти в мітингувальників
Сьогодні, 03:11
На Волині теоретичні та практичні іспити для отримання водійського посвідчення тільки у двох сервісних центрах. ВІДЕО На Волині теоретичні та практичні іспити для отримання водійського посвідчення тільки у двох сервісних центрах. ВІДЕО
01 грудень, 2023, 21:14
Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі: деталі Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі: деталі
10 листопад, 2023, 22:48
МВС повідомило про новинки у відновленні водійських прав МВС повідомило про новинки у відновленні водійських прав
02 листопад, 2023, 16:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у прикордонних з Білоруссю районах поліцейські розпочинають нести службу у школах
Сьогодні, 15:34
 0
У Луцьку розгорнули 200-метровий прапор України
Сьогодні, 15:26
 0
У центрі Луцька на пішохідному переході збили 65-річного чоловіка: його госпіталізували
Сьогодні, 15:22
 0
Волиняни попрощалися із Героєм Миколою Федоруком
Сьогодні, 15:12
 0
«Наповнять енергією помсти», – десантники отримали від волонтерів тисячу зігріваючих наборів
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8