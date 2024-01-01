Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Лець

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Лець
Захищаючи Україну, загинув уродженець міста Ківерці Лець Андрій Олександрович.

Про це повідомляють у Ківерцівській громаді.

Народився Лець Андрій Олександрович 20 липня 1986 року в Ківерцях. Навчався у четвертій міській школі. 19 жовтня 2023 року був мобілізований до Збройних сил України. Солдат Лець Андрій Олександрович загинув 18 січня 2024 року, виконуючи бойове розпорядження командира військового підрозділу.

"Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів. Про чин поховання повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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