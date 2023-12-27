Сценарист українських серіалів Павло Євчук в Дія. Бізнес у Луцьку розповів, як написати класний сценарій

Павло Євчук.



Павло написав сценарії до багатьох відомих українцям серіалів, таких як «Будиночок на щастя», «Коли ми вдома», «Полкан». Спеціалізується переважно на комедійних сценах.



«Я – автомеханік з Рівного, який не навчався на сценариста, а закінчив автотранспортний технікум, але 12 років тому переконав людей в Києві, що я вмію писати сценарії. В Рівному змінив 18 професій, поки врешті не знайшов себе. Я не вірю в талант. Не вірю в те, що Боженька торкнувся чиєїсь руки і автор написав талановитий сценарій. Я вірю лише в бажання людини це зробити і в працю. Якщо ви самі не повірите в себе, ніхто у вас не повірить. Байдуже , де ви працюєте чи навчаєтесь зараз», - почав лекцію Павло Євчук.



На його думку, писати сценарії – це звичайне ремесло.



«На телебаченні немає творчості: є замовник і є виконавець і головне для сценариста написати такий сценарій, який влаштовує замовника. Все. Іншого секрету нема. Треба сподобатися споживачам. Щоб продати сценарій, треба тільки впевненість і праця», - наголосив спікер.



Також сценарист детально зупинився на деяких українських телеканалах та тих серіалах, які вони транслюють, зважаючи на аудиторію, яка їх дивиться.



«Завжди треба розуміти, кому ви пишете і яка аудиторія. Ніколи не ображайтесь на редакторів і продюсерів, які кажуть чогось не писати. Це не означає, що ви погані сценаристи. Це може означати, що ви написали класно, але їхній аудиторії треба інше», - поділився досвідом Павло Євчук.



Він також розповів, як створюються жарти в сюжетах кіно, наголосивши, що головне у жарті – зламати очікування глядачів, викликати у них здивування, а потім сміх.



Враженнями від лекції в Дія. Бізнес у Луцьку поділилися її відвідувачі.



Ніна Осиченко, керівник відділу маркетингу в одній із луцьких компаній:



«Ми маємо власний ютуб-канал, також знімаємо тік-токи, рілзи – вони зараз дуже актуальні і неабияк допомагають збільшувати охоплення. Тому мені було цікаво з’ясувати, як будувати структуру ролика, щоб вони були вибуховими, цікавими та чіпляли потенційних клієнтів.

Ключове, що я для себе візьму в роботу, те, що інтерес у людини, яка дивиться ролик, викликається здивуванням. Треба зробити у відео переломний момент, здивувати людину і зацікавити».



Олександр Соловей, засновник студії «Solovey Production»:



«Будь-яке відео повинне мати сценарій. Часто цей момент упускається, але він важливий. Лекція цікава і я дуже часто чув і на інших лекціях головне правило: бажання щось робити. Ти можеш не мати відповідної освіти, але бути крутим у своїй справі. Бо головне це бажання і праця.

Я займаюсь відео 13 років і ні війна, ніщо не змусило мене покинути, бо я це люблю. Але якщо хотіти і розвивати свою справу, то все буде».



Валерія Корука, студентка Волинського фахового коледжу культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського:



«Можливо через певні стереотипи, що сфера культури неприбуткова, я приглушувала власне бажання піти працювати після закінчення навчання за спеціальністю. На лекції я зрозуміла, що написанням сценаріїв можна заробляти. Моя думка змінилася. Прикольно. Павло підтвердив мої роздуми про те, що це бізнес, а не просто творчість.

Я не бачу себе великим режисером чи сценаристом, я хотіла займатися бізнесом, але виявляється, що будучи сценаристом, теж можна будувати бізнес».



Лідія Марчук, викладач режисури, сценарної майстерної, сценічної мови Волинського фахового коледжу культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського:



«В коледжі ми даємо студентам не лише теоретичні знання, бо приходять на навчання діти, які не мають ніякої підготовки, тому ми мусимо поєднувати теоретичні знання та практичні. У нас дуже багато практики. От ми слухали сьогодні про скетчі у серіалах, то і наші студенти теж мають завдання створити естрадний номер. Ми вчимо з нуля. А сьогодні нам розповіли з досвіду телебачення, як це створюється на ТБ ідея, її втілення, побудова…»



Довідково. Центр Дія.Бізнес у Луцьку створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та MasterCard. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».



Щоб не пропустити цікаві лекції на різну тематику, стежте за анонсами Дія. Бізнес у Луцьку у соцмережах:

Facebook

Instagram

Telegram







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як написати класний сценарій та вигідно продати його – розповів під час лекції в центрі Дія.Бізнес у Луцьку сценарист, режисер, стендап-комік та волонтерПавло написав сценарії до багатьох відомих українцям серіалів, таких як «Будиночок на щастя», «Коли ми вдома», «Полкан». Спеціалізується переважно на комедійних сценах., - почав лекцію Павло Євчук.На його думку, писати сценарії – це звичайне ремесло., - наголосив спікер.Також сценарист детально зупинився на деяких українських телеканалах та тих серіалах, які вони транслюють, зважаючи на аудиторію, яка їх дивиться.- поділився досвідом Павло Євчук.Він також розповів, як створюються жарти в сюжетах кіно, наголосивши, що головне у жарті – зламати очікування глядачів, викликати у них здивування, а потім сміх.Враженнями від лекції в Дія. Бізнес у Луцьку поділилися її відвідувачі.«Ми маємо власний ютуб-канал, також знімаємо тік-токи, рілзи – вони зараз дуже актуальні і неабияк допомагають збільшувати охоплення. Тому мені було цікаво з’ясувати, як будувати структуру ролика, щоб вони були вибуховими, цікавими та чіпляли потенційних клієнтів.Ключове, що я для себе візьму в роботу, те, що інтерес у людини, яка дивиться ролик, викликається здивуванням. Треба зробити у відео переломний момент, здивувати людину і зацікавити».«Будь-яке відео повинне мати сценарій. Часто цей момент упускається, але він важливий. Лекція цікава і я дуже часто чув і на інших лекціях головне правило: бажання щось робити. Ти можеш не мати відповідної освіти, але бути крутим у своїй справі. Бо головне це бажання і праця.Я займаюсь відео 13 років і ні війна, ніщо не змусило мене покинути, бо я це люблю. Але якщо хотіти і розвивати свою справу, то все буде».«Можливо через певні стереотипи, що сфера культури неприбуткова, я приглушувала власне бажання піти працювати після закінчення навчання за спеціальністю. На лекції я зрозуміла, що написанням сценаріїв можна заробляти. Моя думка змінилася. Прикольно. Павло підтвердив мої роздуми про те, що це бізнес, а не просто творчість.Я не бачу себе великим режисером чи сценаристом, я хотіла займатися бізнесом, але виявляється, що будучи сценаристом, теж можна будувати бізнес».«В коледжі ми даємо студентам не лише теоретичні знання, бо приходять на навчання діти, які не мають ніякої підготовки, тому ми мусимо поєднувати теоретичні знання та практичні. У нас дуже багато практики. От ми слухали сьогодні про скетчі у серіалах, то і наші студенти теж мають завдання створити естрадний номер. Ми вчимо з нуля. А сьогодні нам розповіли з досвіду телебачення, як це створюється на ТБ ідея, її втілення, побудова…»Щоб не пропустити цікаві лекції на різну тематику, стежте за анонсами Дія. Бізнес у Луцьку у соцмережах:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію