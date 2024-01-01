У двох селах на Волині зареєстрували гепатит А

Медики здійснюють епідеміологічне розслідування випадків гепатиту А у селах Радошин та Велицьк на Волині.Там зареєстровано по одному випадку захворювання в учнів місцевих навчальних закладів, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Зокрема фахівці відібрали проби води та зразки біоматеріалу у контактних осіб для лабораторного дослідження. Також організували та здійснюють медичне спостереження за контактними особами.Окрім того, в загальноосвітніх закладах Радошина та Велицька у молодших класах фахівці провели майстер-класи з миття рук, наголосили дітям на важливості дотримання правил особистої гігієни.Проведена заключна дезінфекція в приміщеннях навчальних закладів. Епідрозслідування обох випадків захворювання триває.Як відомо, за два тижні цього року в області, зокрема, 5 - у дітей.