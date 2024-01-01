У двох селах на Волині зареєстрували гепатит А
Сьогодні, 15:49
Медики здійснюють епідеміологічне розслідування випадків гепатиту А у селах Радошин та Велицьк на Волині.
Там зареєстровано по одному випадку захворювання в учнів місцевих навчальних закладів, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Зокрема фахівці відібрали проби води та зразки біоматеріалу у контактних осіб для лабораторного дослідження. Також організували та здійснюють медичне спостереження за контактними особами.
Окрім того, в загальноосвітніх закладах Радошина та Велицька у молодших класах фахівці провели майстер-класи з миття рук, наголосили дітям на важливості дотримання правил особистої гігієни.
Проведена заключна дезінфекція в приміщеннях навчальних закладів. Епідрозслідування обох випадків захворювання триває.
Як відомо, за два тижні цього року в області зареєстровано 12 випадків вірусного гепатиту А, зокрема, 5 - у дітей.
Довідково:
Гепатит А — захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту А. Він передається фекально-оральним шляхом, найчастіше, через брудні руки, інфіковану воду та їжу.
Симптоми гепатиту А – жовтяниця, головний біль, слабкість, діарея та нудота. Хоча більшість людей одужує повністю без лікування, деякі випадки мають важкий перебіг та становлять загрозу для життя.
Вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила:
• миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету;
• вживання лише кип’яченої води;
• ретельне миття овочів та фруктів.
Для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто, не включеною до Національного календаря щеплень. Вакцинувати дітей можна з 12 місяців. Дітям та дорослим потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 6-12 місяців.
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Там зареєстровано по одному випадку захворювання в учнів місцевих навчальних закладів, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Зокрема фахівці відібрали проби води та зразки біоматеріалу у контактних осіб для лабораторного дослідження. Також організували та здійснюють медичне спостереження за контактними особами.
Окрім того, в загальноосвітніх закладах Радошина та Велицька у молодших класах фахівці провели майстер-класи з миття рук, наголосили дітям на важливості дотримання правил особистої гігієни.
Проведена заключна дезінфекція в приміщеннях навчальних закладів. Епідрозслідування обох випадків захворювання триває.
Як відомо, за два тижні цього року в області зареєстровано 12 випадків вірусного гепатиту А, зокрема, 5 - у дітей.
Довідково:
Гепатит А — захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту А. Він передається фекально-оральним шляхом, найчастіше, через брудні руки, інфіковану воду та їжу.
Симптоми гепатиту А – жовтяниця, головний біль, слабкість, діарея та нудота. Хоча більшість людей одужує повністю без лікування, деякі випадки мають важкий перебіг та становлять загрозу для життя.
Вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила:
• миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету;
• вживання лише кип’яченої води;
• ретельне миття овочів та фруктів.
Для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто, не включеною до Національного календаря щеплень. Вакцинувати дітей можна з 12 місяців. Дітям та дорослим потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 6-12 місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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