Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади

Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади
Директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська полишає займану посаду. Тимчасово виконувати її обов’язки буде Любов Серба.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облради.

Очільник обласної ради Григорій Недопад, його заступник Григорій Пустовіт та голова постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства Ірина Горавська зустрілись з трудовим колективом комунального підприємства «Волинська обласна інфекційна лікарня».
Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади
Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади

Голова Волиньради відзначив багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та вмілу управлінську діяльність Галини Морочковської, яка залишає посаду директора лікарні.
Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади

Голова профільної депутатської комісії, директорка територіального медичного об’єднання захисту материнства й дитинства Ірина Горавська озвучила рекомендацію профільної комісії обласної ради призначити на посаду тимчасово виконуючої обов’язки керівника інфекційної лікарні медичну директорку цього закладу Любов Сербу.
Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади

«Я мала за честь очолювати лікувальний заклад такого рівня. Завдяки підтримці нашого засновника – обласної ради та зусиллям нашого професійного колективу в лікарні надаються якісні медичні послуги, заклад розвивається. Ми завжди мали хороші показники роботи, з нами рахувалися і в асоціації інфекціоністів України, і у МОЗ, ми ніколи не пасли задніх. Тому головним завданням для усього колективу на майбутнє є втримати лікарню на такому ж високому рівні. Бажаю усім нам подальших успіхів, наснаги та великого бажання працювати на благо людей», – висловила побажання Галина Морочковська.
Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади
Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади
Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі – карантин, бо на Волині вперше виявили пташиний грип
Сьогодні, 17:04
Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України
Сьогодні, 16:50
Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади
Сьогодні, 16:24
Глава Нацполу: поліція не буде ходити по хатах і роздавати повістки
Сьогодні, 16:10
У двох селах на Волині зареєстрували гепатит А
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
У двох селах на Волині зареєстрували гепатит А У двох селах на Волині зареєстрували гепатит А
Сьогодні, 15:49
Половина хворих на ГРВІ на Волині – діти Половина хворих на ГРВІ на Волині – діти
16 січень, 19:19
Рівень захворюваності на ГРВІ на Волині знизився на 10% Рівень захворюваності на ГРВІ на Волині знизився на 10%
09 січень, 19:20
Двоє волинян потрапили в опіковий центр через газовий балон Двоє волинян потрапили в опіковий центр через газовий балон
04 січень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі – карантин, бо на Волині вперше виявили пташиний грип
Сьогодні, 17:04
 0
Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України
Сьогодні, 16:50
 0
Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади
Сьогодні, 16:24
 0
Глава Нацполу: поліція не буде ходити по хатах і роздавати повістки
Сьогодні, 16:10
 0
У двох селах на Волині зареєстрували гепатит А
Сьогодні, 15:49
 0
Медіа
відео
1/8