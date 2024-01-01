Очільниця Волинської інфекційної лікарні йде з посади
Сьогодні, 16:24
Директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська полишає займану посаду. Тимчасово виконувати її обов’язки буде Любов Серба.
Про це повідомляє пресслужба Волинської облради.
Очільник обласної ради Григорій Недопад, його заступник Григорій Пустовіт та голова постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства Ірина Горавська зустрілись з трудовим колективом комунального підприємства «Волинська обласна інфекційна лікарня».
Голова Волиньради відзначив багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та вмілу управлінську діяльність Галини Морочковської, яка залишає посаду директора лікарні.
Голова профільної депутатської комісії, директорка територіального медичного об’єднання захисту материнства й дитинства Ірина Горавська озвучила рекомендацію профільної комісії обласної ради призначити на посаду тимчасово виконуючої обов’язки керівника інфекційної лікарні медичну директорку цього закладу Любов Сербу.
«Я мала за честь очолювати лікувальний заклад такого рівня. Завдяки підтримці нашого засновника – обласної ради та зусиллям нашого професійного колективу в лікарні надаються якісні медичні послуги, заклад розвивається. Ми завжди мали хороші показники роботи, з нами рахувалися і в асоціації інфекціоністів України, і у МОЗ, ми ніколи не пасли задніх. Тому головним завданням для усього колективу на майбутнє є втримати лікарню на такому ж високому рівні. Бажаю усім нам подальших успіхів, наснаги та великого бажання працювати на благо людей», – висловила побажання Галина Морочковська.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської облради.
Очільник обласної ради Григорій Недопад, його заступник Григорій Пустовіт та голова постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства Ірина Горавська зустрілись з трудовим колективом комунального підприємства «Волинська обласна інфекційна лікарня».
Голова Волиньради відзначив багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та вмілу управлінську діяльність Галини Морочковської, яка залишає посаду директора лікарні.
Голова профільної депутатської комісії, директорка територіального медичного об’єднання захисту материнства й дитинства Ірина Горавська озвучила рекомендацію профільної комісії обласної ради призначити на посаду тимчасово виконуючої обов’язки керівника інфекційної лікарні медичну директорку цього закладу Любов Сербу.
«Я мала за честь очолювати лікувальний заклад такого рівня. Завдяки підтримці нашого засновника – обласної ради та зусиллям нашого професійного колективу в лікарні надаються якісні медичні послуги, заклад розвивається. Ми завжди мали хороші показники роботи, з нами рахувалися і в асоціації інфекціоністів України, і у МОЗ, ми ніколи не пасли задніх. Тому головним завданням для усього колективу на майбутнє є втримати лікарню на такому ж високому рівні. Бажаю усім нам подальших успіхів, наснаги та великого бажання працювати на благо людей», – висловила побажання Галина Морочковська.
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