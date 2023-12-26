На Волині киянин потрапив під суд за спробу підкупити поліцію

Жителя Київщини, який намагався відкупитися від покарання за п’яну їзду, на Волині судять заПро це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про пропозицію та надання 62-річним жителем Київської області неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст. 369 КК України).Увечері 16 грудня 2023 року чоловік, керуючи вантажним автомобілем марки «VOLVO», у селі Вишнів Ковельського району порушив Правила дорожнього руху – і його зупинили працівники поліції.З’ясувалося, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.Аби «залагодити питання» та не бути притягнутим до відповідальності за вчинене правопорушення, він надав правоохоронцям 150 євро неправомірної вигоди.Поліцейські одразу повідомили про вчинення злочину на лінію «102» - і водія тепер судитимуть.Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 369 КК України за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачено покарання аж до чотирьох років позбавлення волі.