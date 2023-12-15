Поліцейські з Волині знищили на фронті російську бронетехніку





Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.



«Мотолига» (МТ-ЛБ) була «замаскована», однак – не надійно. Точний удар FPV-дроном бійців підрозділу ударних безпілотників – і у ворога ще мінус одна одиниця бронетехніки. Скорочуємо популяцію окупантів та їх техніки разом!» - зазначили волинські поліцейські.



Вони також опублікували відео зі знищенням ворожої бронетехніки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські-аеророзвідники вистежили і знищили чергову ворожу бронетехніку.Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.«Мотолига» (МТ-ЛБ) була «замаскована», однак – не надійно. Точний удар FPV-дроном бійців підрозділу ударних безпілотників – і у ворога ще мінус одна одиниця бронетехніки. Скорочуємо популяцію окупантів та їх техніки разом!» - зазначили волинські поліцейські.Вони також опублікували відео зі знищенням ворожої бронетехніки.

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