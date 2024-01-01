СБУ вполювала 4 російських пропагандистів

СБУ вполювала 4 російських пропагандистів
Працівники СБУ затримали ще чотирьох ворожих агітаторів: серед них – тіктокер, який вихваляв удар «Іскандерами» по Харкову 2 січня.

Про це в телеграмі інформує СБУ.

Служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Вони героїзували повітряні атаки рф на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони.

Фігуранти закликали до капітуляції перед країною-агресором та розпалювали ненависть серед різних національних громад України.

Так, в Одесі затримано місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку рф на Харків 2 січня цього року. Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу «Іскандер», що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Незважаючи на це, фігурант намагався «відбілити» воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси.

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у фейсбуці і телеграм агітувала українців «скласти зброю» і не чинити спротив рашистам.

Також зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

У Черкаській області контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської областей.

Крім того, маючи посвідку на проживання в рф, чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні.

У Дніпрі затримано координатора місцевого осередку прокремлівської організації «народовладдя». Зловмисник від імені «громадського об’єднання» публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Злочинні дії ще двох пропагандистів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 161.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ вполювала 4 російських пропагандистів
Сьогодні, 18:22
Військові отримали нову партію допомоги з Луцька
Сьогодні, 18:03
Поліцейські з Волині знищили на фронті російську бронетехніку
Сьогодні, 17:49
На Волині киянин потрапив під суд за спробу підкупити поліцію
Сьогодні, 17:45
Волинські легкоатлети вибороли «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті України
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Азаров постане перед судом Азаров постане перед судом
18 січень, 18:50
Шпигував за українськими винищувачами на Кіровоградшині: мінус 1 агент рф Шпигував за українськими винищувачами на Кіровоградшині: мінус 1 агент рф
17 січень, 11:15
В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ В Україні судитимуть 9 зрадників, які штурмували позиції ЗСУ
16 січень, 17:43
Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників Змушували людей голосувати «як треба»: на Херсонщині затримали зрадників
16 січень, 14:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ вполювала 4 російських пропагандистів
Сьогодні, 18:22
 0
Військові отримали нову партію допомоги з Луцька
Сьогодні, 18:03
 0
Поліцейські з Волині знищили на фронті російську бронетехніку
Сьогодні, 17:49
 0
На Волині киянин потрапив під суд за спробу підкупити поліцію
Сьогодні, 17:45
 0
Волинські легкоатлети вибороли «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті України
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8