Військові отримали нову партію допомоги з Луцька

Військові отримали нову партію допомоги з Луцька
Луцька міська рада вчергове передала військовим на передову допомогу, зокрема квадрокоптери та Starlink.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськради

Луцька міська рада передала для потреб військовослужбовців в/ч А4714, які виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, два квадрокоптери DJI MAVIC 3 Fly more combo, стільки ж квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Thermal, два супутникових модеми Starlink та дві зарядні станції EcoFlow.
Військові отримали нову партію допомоги з Луцька

Допомогу отримали й представники військової частини А4718. Їм міська рада передала 20 FPV-дронів, один квадрокоптер DJI MAVIC 3 Fly more combo, дві зарядні станції Bluetti та 10 антитепловізійних плащів-пончо.
Військові отримали нову партію допомоги з Луцька

Військовослужбовці в/ч А4718, у свою чергу, за постійну підтримку частини передали представникам муніципалітету подяку та прапор.
Військові отримали нову партію допомоги з Луцька

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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