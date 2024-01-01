Військові отримали нову партію допомоги з Луцька

Луцька міська рада вчергове передала військовим на передову допомогу, зокрема квадрокоптери та Starlink.Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськрадиЛуцька міська рада передала для потреб військовослужбовців в/ч А4714, які виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, два квадрокоптери DJI MAVIC 3 Fly more combo, стільки ж квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Thermal, два супутникових модеми Starlink та дві зарядні станції EcoFlow.Допомогу отримали й представники військової частини А4718. Їм міська рада передала 20 FPV-дронів, один квадрокоптер DJI MAVIC 3 Fly more combo, дві зарядні станції Bluetti та 10 антитепловізійних плащів-пончо.Військовослужбовці в/ч А4718, у свою чергу, за постійну підтримку частини передали представникам муніципалітету подяку та прапор.