У розвідці підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими між росією та Україною

У розвідці підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими між росією та Україною
Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між росією та Україною.

Про це в коментарі Радіо Свобода сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

«Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав він.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

Російські державні агентства раніше заявили з посиланням на Міністерство оборони, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що профільні структури України наразі збирають інформацію щодо цього випадку.

Водночас низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.

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Теги: росія, літак, обмін
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