У розвідці підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими між росією та Україною





Про це в коментарі Андрій Юсов.



«Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав він.



За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.



Російські державні агентства раніше заявили з посиланням на Міністерство оборони, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.



При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.



Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що профільні структури України наразі збирають інформацію щодо цього випадку.



Водночас низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між росією та Україною.Про це в коментарі Радіо Свобода сказав представник Головного управління розвідки«Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав він.За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.Російські державні агентства раніше заявили з посиланням на Міністерство оборони, що, це сталося під час планового польоту.При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що профільні структури України наразі збирають інформацію щодо цього випадку.Водночас низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.

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