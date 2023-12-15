Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу
Сьогодні, 14:13
Волинські поліцейські, які знищують загарбників у складі штурмової бригади «Лють» та зведених батальйонів, отримали потужну партію техніки.
Про це у фейсбуці інформує поліція Волинської області.
Волинські бійці штурмової бригади «Лють» та зведених батальйонів Нацполіції отримали квадрокоптери, FPV дрони, акумуляторні батареї, тактичні рюкзаки та інші необхідні комплектуючі, завдяки чому продовжують відбивати ворогів та мінусувати їхню техніку.
Усе це придбано за рахунок одноденного заробітку співробітників поліції Волині.
Окрім того, бійцям доставили теплий одяг, взуття, продукти, медикаменти та інші важливі речі.
«Кожен з нас робить свій внесок у майбутню перемогу та підтримує Сили оборони. Бо тільки так і можна перемогти!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці інформує поліція Волинської області.
Волинські бійці штурмової бригади «Лють» та зведених батальйонів Нацполіції отримали квадрокоптери, FPV дрони, акумуляторні батареї, тактичні рюкзаки та інші необхідні комплектуючі, завдяки чому продовжують відбивати ворогів та мінусувати їхню техніку.
Усе це придбано за рахунок одноденного заробітку співробітників поліції Волині.
Окрім того, бійцям доставили теплий одяг, взуття, продукти, медикаменти та інші важливі речі.
«Кожен з нас робить свій внесок у майбутню перемогу та підтримує Сили оборони. Бо тільки так і можна перемогти!» - йдеться у повідомленні.
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