У місті на Волині через ГРВІ всі школи переходять на дистанційку





Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Таке рішення прийняли у зв'язку із великою кількістю хворих на гострі респіраторно-вірусні захворювання серед учнів закладів загальної середньої освіти.



Відтак на півтора тижні запроваджуємо дистанційну форму навчально-виховного процесу у всіх ліцеях та гімназіях.



«Бажаю усім хворим швидкого одужання. Бережіться!» - написав мер Володимира.



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