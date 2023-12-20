У місті на Волині через ГРВІ всі школи переходять на дистанційку
Сьогодні, 13:53
Із 25 січня по 2 лютого включно усі ліцеї та гімназії Володимирської громади переходять на дистанційну форму навчання.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Таке рішення прийняли у зв'язку із великою кількістю хворих на гострі респіраторно-вірусні захворювання серед учнів закладів загальної середньої освіти.
Відтак на півтора тижні запроваджуємо дистанційну форму навчально-виховного процесу у всіх ліцеях та гімназіях.
«Бажаю усім хворим швидкого одужання. Бережіться!» - написав мер Володимира.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Таке рішення прийняли у зв'язку із великою кількістю хворих на гострі респіраторно-вірусні захворювання серед учнів закладів загальної середньої освіти.
Відтак на півтора тижні запроваджуємо дистанційну форму навчально-виховного процесу у всіх ліцеях та гімназіях.
«Бажаю усім хворим швидкого одужання. Бережіться!» - написав мер Володимира.
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