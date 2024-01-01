Доня народилася після загибелі Героя: Зеленського просять про посмертну нагороду для волинянин
Сьогодні, 13:38
Триває збір підписів під петицією до президента Володимира Зеленського про присвоєння (посмертно) звання Герой України військовослужбовцю Богдану Васильчуку з Волині.
Петицію на сайті глави держави зареєстрували мати полеглого воїна Наталія Васильчук.
Президента закликають присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) справжньому, мужньому, хороброму захиснику Васильчуку Богдану Васильовичу, який стояв на захисті нашої держави.
Захисник воював у лавах 14-ої окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого на посаді старшого солдата-гранатометника.
«Мій син Богдан після повномаштабного вторгнення рф на нашу землю був мобілізований 25 лютого 2022 року. І поповнив ряди ЗСУ, де сумлінно виконував свої обов‘язки. Ішов пліч-о-пліч з побратимами, де знищував ворога, пройшов багато ліній фронту, під градами, ракетами, бомбами. 28 квітня 2022 року у Харківській області Лозівського району село Крукове, Васильчук Богдан Васильович загинув від осколкового поранення, несумісного із життям.
У героя залишились, мама, брат, дружина, донечка Вікторія (1 рік 7 місяців) і друга донечка Вероніка, яка народилась після загибелі тата. Я вважаю, що мій син заслуговує на нагороду – почесне звання Героя України!» - зазначила у документі Наталія Васильчук.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Петицію на сайті глави держави зареєстрували мати полеглого воїна Наталія Васильчук.
Президента закликають присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) справжньому, мужньому, хороброму захиснику Васильчуку Богдану Васильовичу, який стояв на захисті нашої держави.
Захисник воював у лавах 14-ої окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого на посаді старшого солдата-гранатометника.
«Мій син Богдан після повномаштабного вторгнення рф на нашу землю був мобілізований 25 лютого 2022 року. І поповнив ряди ЗСУ, де сумлінно виконував свої обов‘язки. Ішов пліч-о-пліч з побратимами, де знищував ворога, пройшов багато ліній фронту, під градами, ракетами, бомбами. 28 квітня 2022 року у Харківській області Лозівського району село Крукове, Васильчук Богдан Васильович загинув від осколкового поранення, несумісного із життям.
У героя залишились, мама, брат, дружина, донечка Вікторія (1 рік 7 місяців) і друга донечка Вероніка, яка народилась після загибелі тата. Я вважаю, що мій син заслуговує на нагороду – почесне звання Героя України!» - зазначила у документі Наталія Васильчук.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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