Без грошей не можемо допомогти Україні з ремонтом наданого озброєння, – Пентагон





Про це пише Патрика Райдера.



"Без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи і обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб і допомагати їм підтримувати в робочому стані системи, які ми вже надали раніше", - йдеться в повідомленні.



Він також нагадав, що без фінансування Пентагон не може вилучати зброю з власних запасів, а це заважає "задовольняти найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи такі речі, як артилерійські снаряди, протитанкові засоби, ракети ППО".



Райдер запевнив, що Пентагон продовжить співпрацювати з Конгресом і закликатиме якнайшвидше ухвалити рішення про додаткове фінансування.



Раніше в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.



За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.



У проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.



У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

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