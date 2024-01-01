Волинські медики зібрали для потреб війська понад 1,3 мільйона

Працівники Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб протягом минулого року надали військовим допомогу обсягом 1,3 мільйона гривень.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Підтримка українського війська, віра в рідну державу, єдність та взаємодопомога у непростий час війни – це ті цінності, які для колективу центру є визначальними третій рік поспіль. Зокрема, 2023-го медики продовжили переказувати частину заробітку наНа кошти, зібрані працівниками установи, придбано і передано військовим обладнання, одяг, медикаменти, спорядження, засоби гігієни та харчі – на 607 тисяч гривень. На потреби 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за рік переказано 676 тисяч.Усього 2023-го колектив центру надав допомогу українському війську майже на 1 мільйон 300 тисяч гривень.Більше того, працівники структурних підрозділів установи також донатили на військове спорядження, ліки, форму, засоби гігієни та продукти для тих, хто перебуває в зоні бойових дій, чи отримує лікування в медичних закладах області. Зокрема, Нововолинське відділення надало допомоги майже на 71 тисячу гривень для придбання автомобільних шин, мережевого обладнання для телекомунікаційних мереж та інших потреб військових.Любомльське відділення долучилося до купівлі автомобіля, тепловізора та дрона в «гарячі» точки на 49 тисяч. Підтримували різноманітні збори, запити рідних військових та волонтерів і працівники Луцького та Камінь-Каширського відділів, Маневицького відділення.