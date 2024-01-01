Гроші за боєприпаси від Міноборони отримала компанія зі зв'язками в Москві, – ЗМІ





Про це



Хорватська компанія WDG promet мала дві угоди, пов’язані з українськими оборонними закупівлями. Перша — про 100 тисяч мінометних мін. У листопаді 2022-го Міноборони уклало угоду з ТОВ «Львівський арсенал», а той — зі словацькою Sevotech.



Своєю чергою Sevotech мав угоду із WDG promet, яка належить сім’ї відомого хорватського торговця зброєю Звонка Зубака.



Пізніше, у грудні, WDG promet також уклала прямий контракт із Міноборони на поставку 30 тисяч танкових пострілів калібру 125 мм і отримала за це 10% передплати — понад 3 мільйонів євро. Загалом, за обома контрактами хорвати отримали понад 14 мільйонів євро.



Утім, ні танкових пострілів, ні мінометних мін Україна так досі не отримала. Натомість виявилося, що WDG promet має зв’язки у Москві. Скорочення WDG означає Winsley Defence Group. Впродовж десятиліть партнером Звонко Зубака у цій групі був чеський бізнесмен Петр Перничка. Журналісти hromadske виявили, що у жовтні 2023 року в чеському суді Перничка відверто заявив, що архів однієї з ключових компаній групи — Winsley Finance Limited — досі зберігається в Москві.



Суд міста Усті-над-Лабем розглядав справу про банкрутство Петра Пернички. Коли суддя спитав Перничку, де конкретно розташовується архів Winsley Finance Limited, він відповів: «У Москві біля Білоруського вокзалу. Точної адреси наразі не знаю. Там не лише документи цієї компанії, але й інших. Я, як колишній директор компанії, можу отримати доступ до архіву в Москві».



На запитання суду, як боржник дізнається, де розташовується архів, якщо він захоче його відкрити, Перничка сказав: «Цю інформацію мені передадуть друзі, і тоді мені доведеться поїхати туди їхати особисто».



Інтереси Петра Пернички в цьому суді захищав чеський адвокат Карл Вітченс. За тиждень до цього засідання під час зустрічі із журналісткою hromadske він назвався представником WDG promet і Зубаків.



Таким чином мільйони євро від України понад рік тому отримала компанія з групи, яка зберігає свої первинні документи в Москві. Жодних боєприпасів від WDG promet Україна досі не отримала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14,5 мільйонів євро за боєприпаси від Міноборони у 2022 році отримала компанія, тісно пов'язана із росіянами.Про це йдеться у розслідуванні hromadske.Хорватська компанія WDG promet мала дві угоди, пов’язані з українськими оборонними закупівлями. Перша — про 100 тисяч мінометних мін. У листопаді 2022-го Міноборони уклало угоду з ТОВ «Львівський арсенал», а той — зі словацькою Sevotech.Своєю чергою Sevotech мав угоду із WDG promet, яка належить сім’ї відомого хорватського торговця зброєю Звонка Зубака.Пізніше, у грудні, WDG promet також уклала прямий контракт із Міноборони на поставку 30 тисяч танкових пострілів калібру 125 мм і отримала за це 10% передплати — понад 3 мільйонів євро. Загалом, за обома контрактами хорвати отримали понад 14 мільйонів євро.Утім, ні танкових пострілів, ні мінометних мін Україна так досі не отримала. Натомість виявилося, що WDG promet має зв’язки у Москві. Скорочення WDG означає Winsley Defence Group. Впродовж десятиліть партнером Звонко Зубака у цій групі був чеський бізнесмен Петр Перничка. Журналісти hromadske виявили, що у жовтні 2023 року в чеському суді Перничка відверто заявив, що архів однієї з ключових компаній групи — Winsley Finance Limited — досі зберігається в Москві.Суд міста Усті-над-Лабем розглядав справу про банкрутство Петра Пернички. Коли суддя спитав Перничку, де конкретно розташовується архів Winsley Finance Limited, він відповів: «У Москві біля Білоруського вокзалу. Точної адреси наразі не знаю. Там не лише документи цієї компанії, але й інших. Я, як колишній директор компанії, можу отримати доступ до архіву в Москві».На запитання суду, як боржник дізнається, де розташовується архів, якщо він захоче його відкрити, Перничка сказав: «Цю інформацію мені передадуть друзі, і тоді мені доведеться поїхати туди їхати особисто».Інтересив цьому суді захищав чеський адвокат Карл Вітченс. За тиждень до цього засідання під час зустрічі із журналісткою hromadske він назвався представником WDG promet і Зубаків.Таким чином мільйони євро від України понад рік тому отримала компанія з групи, яка зберігає свої первинні документи в Москві. Жодних боєприпасів від WDG promet Україна досі не отримала.

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