На Волинь насувається нова хвиля холоду та морозів
Сьогодні, 14:05
Найближчими днями на Волині збережеться відносно тепла, але нестійка погода. Це пов'язане з тим, що територією області переміщуються декілька північних циклонів.
Проте вже на цих вихідних температура повітря знизиться та на Волинь повернуться морози.
Про це повідомили у Волинському обласному гідрометеоцентрі.
"Вже із суботи, 27 січня, очікується нова хвиля холоду. Нічна температура знижуватиметься до 4-9° морозу, денна 1-6° морозу. Сніжитиме", - прогнозують синоптики.
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Проте вже на цих вихідних температура повітря знизиться та на Волинь повернуться морози.
Про це повідомили у Волинському обласному гідрометеоцентрі.
"Вже із суботи, 27 січня, очікується нова хвиля холоду. Нічна температура знижуватиметься до 4-9° морозу, денна 1-6° морозу. Сніжитиме", - прогнозують синоптики.
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