На Волинь насувається нова хвиля холоду та морозів

На Волинь насувається нова хвиля холоду та морозів
Найближчими днями на Волині збережеться відносно тепла, але нестійка погода. Це пов'язане з тим, що територією області переміщуються декілька північних циклонів.

Проте вже на цих вихідних температура повітря знизиться та на Волинь повернуться морози.

Про це повідомили у Волинському обласному гідрометеоцентрі.

"Вже із суботи, 27 січня, очікується нова хвиля холоду. Нічна температура знижуватиметься до 4-9° морозу, денна 1-6° морозу. Сніжитиме", - прогнозують синоптики.

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Теги: погода, Волинь, мороз, варте уваги
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