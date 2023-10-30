На Волинь насувається нова хвиля холоду та морозів





Проте вже на цих вихідних температура повітря знизиться та на Волинь повернуться морози.



Про це повідомили у Волинському обласному гідрометеоцентрі.



"Вже із суботи, 27 січня, очікується нова хвиля холоду. Нічна температура знижуватиметься до 4-9° морозу, денна 1-6° морозу. Сніжитиме", - прогнозують синоптики.

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