Бабак Тимко передбачив, коли в Україну прийде весна
Сьогодні, 20:22
На біостанції Харківського національного університету імені Каразіна у Зміївській громаді бабак Тимко III навіщував Україні весняну погоду за шість тижнів.
Про це повідомляє «Укрінформ».
Дістали «синоптика» з будиночка співробітники університету, хранителі бабака Володимир Ронкін і Надія Токарська.
«Тимко каже: досить з нас уже нестабільної весни. Весна може бути тільки українською. Тож чекаємо за шість тижнів нашу українську теплу весну», – оголосила Токарська.
Тимка також попросили зробити «прогноз», що допоможе українцям перемогти. Він побіг до таблички з написами «терпіння» та «час».
Вперше відсвяткували День бабака за прикладом Дня бабака у штаті Пенсильванія (США) на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна у лютому 2004 року. Ініціатором проведення свята був професор ХНУ ім. Каразіна Віктор Токарський (помер у 2020 році). Його підтримали колеги-науковці та харківський пресклуб. День бабака був покликаний привернути увагу до тварин, які опинилися в регіоні на межі зникнення.
Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору – це означає, що зима скоро закінчиться і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, злякавшись її, ховається назад в нору – буде ще 6 тижнів зими. На Харківщині хранителі бабаків «розшифровують прогноз» інакше, фактично поєднуючи два варіанти з урахуванням кліматичних особливостей. Якщо день похмурий і тваринка не бачить тіні – весняне тепло прийде «за шість тижнів».
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Про це повідомляє «Укрінформ».
Дістали «синоптика» з будиночка співробітники університету, хранителі бабака Володимир Ронкін і Надія Токарська.
«Тимко каже: досить з нас уже нестабільної весни. Весна може бути тільки українською. Тож чекаємо за шість тижнів нашу українську теплу весну», – оголосила Токарська.
Тимка також попросили зробити «прогноз», що допоможе українцям перемогти. Він побіг до таблички з написами «терпіння» та «час».
Вперше відсвяткували День бабака за прикладом Дня бабака у штаті Пенсильванія (США) на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна у лютому 2004 року. Ініціатором проведення свята був професор ХНУ ім. Каразіна Віктор Токарський (помер у 2020 році). Його підтримали колеги-науковці та харківський пресклуб. День бабака був покликаний привернути увагу до тварин, які опинилися в регіоні на межі зникнення.
Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору – це означає, що зима скоро закінчиться і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, злякавшись її, ховається назад в нору – буде ще 6 тижнів зими. На Харківщині хранителі бабаків «розшифровують прогноз» інакше, фактично поєднуючи два варіанти з урахуванням кліматичних особливостей. Якщо день похмурий і тваринка не бачить тіні – весняне тепло прийде «за шість тижнів».
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