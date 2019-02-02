Бабак Тимко передбачив, коли в Україну прийде весна

Бабак Тимко передбачив, коли в Україну прийде весна
На біостанції Харківського національного університету імені Каразіна у Зміївській громаді бабак Тимко III навіщував Україні весняну погоду за шість тижнів.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Дістали «синоптика» з будиночка співробітники університету, хранителі бабака Володимир Ронкін і Надія Токарська.

«Тимко каже: досить з нас уже нестабільної весни. Весна може бути тільки українською. Тож чекаємо за шість тижнів нашу українську теплу весну», – оголосила Токарська.

Тимка також попросили зробити «прогноз», що допоможе українцям перемогти. Він побіг до таблички з написами «терпіння» та «час».

Вперше відсвяткували День бабака за прикладом Дня бабака у штаті Пенсильванія (США) на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна у лютому 2004 року. Ініціатором проведення свята був професор ХНУ ім. Каразіна Віктор Токарський (помер у 2020 році). Його підтримали колеги-науковці та харківський пресклуб. День бабака був покликаний привернути увагу до тварин, які опинилися в регіоні на межі зникнення.

Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору – це означає, що зима скоро закінчиться і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, злякавшись її, ховається назад в нору – буде ще 6 тижнів зими. На Харківщині хранителі бабаків «розшифровують прогноз» інакше, фактично поєднуючи два варіанти з урахуванням кліматичних особливостей. Якщо день похмурий і тваринка не бачить тіні – весняне тепло прийде «за шість тижнів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бабак, весна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку презентували нову поштову марку із серії «Героїчні професії»
Сьогодні, 21:14
На Волині зменшилася кількість шлюбів
Сьогодні, 20:45
Бабак Тимко передбачив, коли в Україну прийде весна
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
За мільйонну торгівлю контрафактом волинянина оштрафували на 85 тисяч
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
Харківський бабак Тимко напророкував пізню весну Харківський бабак Тимко напророкував пізню весну
02 лютий, 2019, 13:44
Львівський бабак спрогнозував ранню весну Львівський бабак спрогнозував ранню весну
16 лютий, 2017, 02:02
Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде температурна весна Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде температурна весна
10 березень, 2023, 14:58
Синоптики розповіли, як довго Україну заливатиме дощами Синоптики розповіли, як довго Україну заливатиме дощами
25 травень, 2021, 13:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахрай видурив у військового з Волині пів мільйона гривень
Сьогодні, 21:47
 0
У Луцьку презентували нову поштову марку із серії «Героїчні професії»
Сьогодні, 21:14
 0
На Волині зменшилася кількість шлюбів
Сьогодні, 20:45
 0
Бабак Тимко передбачив, коли в Україну прийде весна
Сьогодні, 20:22
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8