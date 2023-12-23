У Луцьку презентували нову поштову марку із серії «Героїчні професії»

У Луцьку презентували нову поштову марку із серії «Героїчні професії»
2 лютого у центральному відділенні Укрпошти у Луцьку відбулося спецпогашення нової поштової марки із нової серії "Героїчні професії".

Загальний тираж поштової марки – 200 тисяч примірників. На Волинь доставили 10 тисяч поштових блоків, розповіла Суспільному директорка обласної філії Валентина Варголяк.

Марка приурочена 30-річчю Укрпошти, у спецпогашенні взяли участь працівники трьох найкращих волинських відділень,

У кожному блоці — дві марки: "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають".

"Поштовики – героїчні люди. Бо йдуть на деокуповані території, як тільки завершується розмінування, заходять наші працівники із виплатою пенсій, з продуктами, допомагаючи таким чином людям", — зазначила Валентина Варголяк.

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Теги: Марка, Укрпошта
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