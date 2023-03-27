Шахрай видурив у військового з Волині пів мільйона гривень





Як розповів адвокат потерпілого, обвинувачений і військовослужбовець познайомилися через спільних знайомих у 2022 році. У них виникла ідея розпочати спільний бізнес із перевезення. Оскільки військовий перебуває в лавах ЗСУ, чоловіки домовилися, що військовослужбовець передасть новому знайомому гроші, за які останній купить бус. Кошти передавав готівкою і переказував на картку, - пише ІА



Однак гроші «партнер» вклав не в бізнес, а у власну кишеню.



«Оскільки мій клієнт увесь час зайнятий військовими діями, в тому числі лікуванням, бо неодноразово отримував травми, то він самостійно не міг організовувати бізнес. З обвинуваченим домовився, що той купить автомобіль, зареєструє машину на нього, а вже обвинувачений здійснюватиме певні бізнесові речі, організовує виїзд за кордон, знаходить водія і надає послуги цим автомобілем», – прокоментував адвокат потерпілого Павло Нікітюк.



Його підзахисний має докази, що передавав гроші шахраєві. Наприклад, готівку передавав при свідках, а транзакції з картки підтверджують банківські виписки.



Підсудний спершу обіцяв повернути видурені кошти, але так цього й не зробив.



«Із 2014 року мій клієнт бере безпосередню участь у бойових діях, тобто він постійно був військовим із 2014 року. Він власними кров’ю і потом заробляє кошти. Перераховував гроші для особи на рахунок. Частину давав готівкою. Ці кошти були призначені саме на купівлю автомобіля для того, щоб створити бізнес, надавати послуги пасажирам. Уже пройшло більш як півтора року, жодного автомобіля немає, а справа розглядається в суді», – наголосив адвокат Павло Нікітюк.



На нещодавнє засідання обвинувачений у шахрайстві не з’явився. Його адвокат повідомив, що клієнт на роботі в Києві.



Потерпілий своєю чергою стоїть на захисті нашої держави.



До слова, в підсудного це не перша історія пов’язана з шахрайськими діями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У військовослужбовця, який воює з 2014 року, шахраї видурили пів мільйона гривень. Відповідне кримінальне провадження розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Зловмисник позичив у військовослужбовця 500 тисяч гривень на автомобіль, однак ні транспортний засіб не купив, ні гроші не повернув.Як розповів адвокат потерпілого, обвинувачений і військовослужбовець познайомилися через спільних знайомих у 2022 році. У них виникла ідея розпочати спільний бізнес із перевезення. Оскільки військовий перебуває в лавах ЗСУ, чоловіки домовилися, що військовослужбовець передасть новому знайомому гроші, за які останній купить бус. Кошти передавав готівкою і переказував на картку, - пише ІА Волинські новини Однак гроші «партнер» вклав не в бізнес, а у власну кишеню.«Оскільки мій клієнт увесь час зайнятий військовими діями, в тому числі лікуванням, бо неодноразово отримував травми, то він самостійно не міг організовувати бізнес. З обвинуваченим домовився, що той купить автомобіль, зареєструє машину на нього, а вже обвинувачений здійснюватиме певні бізнесові речі, організовує виїзд за кордон, знаходить водія і надає послуги цим автомобілем», – прокоментував адвокат потерпілогоЙого підзахисний має докази, що передавав гроші шахраєві. Наприклад, готівку передавав при свідках, а транзакції з картки підтверджують банківські виписки.Підсудний спершу обіцяв повернути видурені кошти, але так цього й не зробив.«Із 2014 року мій клієнт бере безпосередню участь у бойових діях, тобто він постійно був військовим із 2014 року. Він власними кров’ю і потом заробляє кошти. Перераховував гроші для особи на рахунок. Частину давав готівкою. Ці кошти були призначені саме на купівлю автомобіля для того, щоб створити бізнес, надавати послуги пасажирам. Уже пройшло більш як півтора року, жодного автомобіля немає, а справа розглядається в суді», – наголосив адвокат Павло Нікітюк.На нещодавнє засідання обвинувачений у шахрайстві не з’явився. Його адвокат повідомив, що клієнт на роботі в Києві.Потерпілий своєю чергою стоїть на захисті нашої держави.До слова, в підсудного це не перша історія пов’язана з шахрайськими діями.

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