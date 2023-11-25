Бій Усик – Фʼюрі відкладений: яка причина

Бій Усик – Фʼюрі відкладений: яка причина
Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу відкладений.

Про це повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінгер.

Причина – травма, якої зазнав Ф'юрі під час підготовчого спарингу до бою з українцем.

Поєдинок Усик-Ф'юрі мав відбутися 17 лютого у Саудівській Аравії. Наразі невідомо, на яку саме дату перенесено бій, передає ТСН.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Усик, бій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Раді назвали, у яку суму обійдеться мобілізація 500 тисяч людей
Сьогодні, 23:11
Бій Усик – Фʼюрі відкладений: яка причина
Сьогодні, 22:46
«Його вага зараз — 48 кілограмів»: родина звільненого з полону волинянина чекає на нього вдома
Сьогодні, 22:15
Шахрай видурив у військового з Волині пів мільйона гривень
Сьогодні, 21:47
У Луцьку презентували нову поштову марку із серії «Героїчні професії»
Сьогодні, 21:14
Схожі новини
Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита бою за звання абсолютного чемпіона світу Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита бою за звання абсолютного чемпіона світу
25 листопад, 2023, 04:29
Усик виграв бій у Джошуа за чотири чемпіонські пояси Усик виграв бій у Джошуа за чотири чемпіонські пояси
26 вересень, 2021, 01:17
Усик учетверте став батьком Усик учетверте став батьком
29 січень, 22:48
Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині
14 грудень, 2023, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Раді назвали, у яку суму обійдеться мобілізація 500 тисяч людей
Сьогодні, 23:11
 0
Бій Усик – Фʼюрі відкладений: яка причина
Сьогодні, 22:46
 0
«Його вага зараз — 48 кілограмів»: родина звільненого з полону волинянина чекає на нього вдома
Сьогодні, 22:15
 0
Шахрай видурив у військового з Волині пів мільйона гривень
Сьогодні, 21:47
 0
У Луцьку презентували нову поштову марку із серії «Героїчні професії»
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8