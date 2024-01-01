У Луцьк «на щиті» привезуть тіла полеглих Героїв





Про це повідомили волонтери, передає



Час прибуття орієнтовно о 13.00, збір в 12.30 у с.Піддубці АЗС KING OIL.



Волонтери попереджають, що у зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі.



«У зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням»,- йдеться у повідомленні.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 3 лютого, до Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», що повертає додому тіла Героїв, які загинули на війні проти Росії. Волинян просять гідно зустріти захисників.Про це повідомили волонтери, передає ВСН Час прибуття орієнтовно о 13.00, збір в 12.30 у с.Піддубці АЗС KING OIL.Волонтери попереджають, що у зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі.«У зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням»,- йдеться у повідомленні.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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