У Луцьк «на щиті» привезуть тіла полеглих Героїв

У Луцьк «на щиті» привезуть тіла полеглих Героїв
У суботу, 3 лютого, до Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», що повертає додому тіла Героїв, які загинули на війні проти Росії. Волинян просять гідно зустріти захисників.

Про це повідомили волонтери, передає ВСН.

Час прибуття орієнтовно о 13.00, збір в 12.30 у с.Піддубці АЗС KING OIL.

Волонтери попереджають, що у зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі.

«У зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням»,- йдеться у повідомленні.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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