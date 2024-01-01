3 лютого на Волині: гортаючи календар
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День народження відзначають сьогодні депутат Волинської обласної ради Олександр Бик (на фото), екс-начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської облдержадміністрації Андрій Ломага, журналісти Олена Мороз та Тетяна Хомич.
Іменинники цього дня Роман, Семен, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій, Ганна (Анна).
Вітаємо усіх, у кого 3 лютого день народження чи день ангела. Бажаємо здоров’я, достатку, реалізації усіх життєвих планів.
3 лютого 1993 року був відновлений Шацький район.
Створений Шацький район був 1940 року, однак у 1963 році його приєднали до Любомльського.
3 лютого 1936 року народився заслужений журналіст України Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".
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Іменинники цього дня Роман, Семен, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій, Ганна (Анна).
Вітаємо усіх, у кого 3 лютого день народження чи день ангела. Бажаємо здоров’я, достатку, реалізації усіх життєвих планів.
3 лютого 1993 року був відновлений Шацький район.
Створений Шацький район був 1940 року, однак у 1963 році його приєднали до Любомльського.
3 лютого 1936 року народився заслужений журналіст України Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".
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