Для звільнення Залужного президенту не потрібне подання міністра, — експерт





Про це в ефірі Валерій Клочок.



Експерт зауважив, що згідно з чинним законодавством право призначення та звільнення головнокомандувача ЗСУ надано президенту України.



"Є один такий нюанс. Призначення <головнокомандувача ЗСУ> нібито <відбувається> за поданням міністра оборони, а звільнення - навіть без погодження, тобто президент може сам", - наголосив Валерій Клочок.



Нагадаємо, чутки про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ поширюються вже кілька днів поспіль. За інформацією CNN, відповідний указ може з’явитися вже до кінця тижня. Водночас у владі намагаються не коментувати це питання, щоправда, в ОП натякнули на претензії до генерала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Порядок звільнення головнокомандувача ЗСУ не передбачає подання міністра оборони на відміну від призначення на цю посаду.Про це в ефірі "Київ 24" повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа"Експерт зауважив, що згідно з чинним законодавством право призначення та звільнення головнокомандувача ЗСУ надано президенту України."Є один такий нюанс. Призначення <головнокомандувача ЗСУ> нібито <відбувається> за поданням міністра оборони, а звільнення - навіть без погодження, тобто президент може сам", - наголосив Валерій Клочок.Нагадаємо, чутки про звільненняз посади головнокомандувача ЗСУ поширюються вже кілька днів поспіль. За інформацією CNN, відповідний указ може з’явитися вже до кінця тижня. Водночас у владі намагаються не коментувати це питання, щоправда, в ОП натякнули на претензії до генерала.

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