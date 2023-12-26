Для звільнення Залужного президенту не потрібне подання міністра, — експерт
Сьогодні, 03:11
Порядок звільнення головнокомандувача ЗСУ не передбачає подання міністра оборони на відміну від призначення на цю посаду.
Про це в ефірі "Київ 24" повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
Експерт зауважив, що згідно з чинним законодавством право призначення та звільнення головнокомандувача ЗСУ надано президенту України.
"Є один такий нюанс. Призначення <головнокомандувача ЗСУ> нібито <відбувається> за поданням міністра оборони, а звільнення - навіть без погодження, тобто президент може сам", - наголосив Валерій Клочок.
Нагадаємо, чутки про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ поширюються вже кілька днів поспіль. За інформацією CNN, відповідний указ може з’явитися вже до кінця тижня. Водночас у владі намагаються не коментувати це питання, щоправда, в ОП натякнули на претензії до генерала.
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Про це в ефірі "Київ 24" повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
Експерт зауважив, що згідно з чинним законодавством право призначення та звільнення головнокомандувача ЗСУ надано президенту України.
"Є один такий нюанс. Призначення <головнокомандувача ЗСУ> нібито <відбувається> за поданням міністра оборони, а звільнення - навіть без погодження, тобто президент може сам", - наголосив Валерій Клочок.
Нагадаємо, чутки про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ поширюються вже кілька днів поспіль. За інформацією CNN, відповідний указ може з’явитися вже до кінця тижня. Водночас у владі намагаються не коментувати це питання, щоправда, в ОП натякнули на претензії до генерала.
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