У Нововолинську собаки напали на жінку
Сьогодні, 07:15
2-го лютого на Шахтарському мікрорайоні у Нововолинську дві бездомні собаки кинулись на жінку, порвали їй пальто та вкусили за ногу.
Сталося це біля будинку №10. Жінка розповіла БУГу, що дорогою до церкви на неї напали два рудих пси. Вони живуть в тому районі і вже не вперше нападають на людину, додала вона.
Тварини пошматували пальто, а на нозі залишилась гематома, шкіру, на щастя, не прокусили.
«Могло бути гірше, якби на допомогу не прийшов чоловік, який сидів поруч в авто, та відігнав їх. Звісно шкода пальто, адже речі зараз коштують дорого і нелегко на них заробляти. Хто ж відповідає за цих безпритульних собак?», – запитує потерпіла.
До медиків жінка не зверталася. Також вона не помітила, чи мали тварини кліпси на вухах, які означають, що вони стерилізовані та вакциновані.
Міська влада, в свою чергу, регулює ситуацію з безпритульними собаками наступним чином – ВУКГ уклало договір із КП «Ласка», яке знаходиться в Луцьку. Вони приїжджають виловлюють собак, стерилізують, вакцинують, одягають кліпси і повертають назад в місто.
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Сталося це біля будинку №10. Жінка розповіла БУГу, що дорогою до церкви на неї напали два рудих пси. Вони живуть в тому районі і вже не вперше нападають на людину, додала вона.
Тварини пошматували пальто, а на нозі залишилась гематома, шкіру, на щастя, не прокусили.
«Могло бути гірше, якби на допомогу не прийшов чоловік, який сидів поруч в авто, та відігнав їх. Звісно шкода пальто, адже речі зараз коштують дорого і нелегко на них заробляти. Хто ж відповідає за цих безпритульних собак?», – запитує потерпіла.
До медиків жінка не зверталася. Також вона не помітила, чи мали тварини кліпси на вухах, які означають, що вони стерилізовані та вакциновані.
Міська влада, в свою чергу, регулює ситуацію з безпритульними собаками наступним чином – ВУКГ уклало договір із КП «Ласка», яке знаходиться в Луцьку. Вони приїжджають виловлюють собак, стерилізують, вакцинують, одягають кліпси і повертають назад в місто.
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