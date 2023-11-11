У Луцьку маленька дівчинка закрила маму на балконі: подробиці

У Луцьку на Кравчука маленька дівчинка закрила маму на балконі. Рятувальники допомогли жінці потрапити у власне помешкання.Про це повідомили у ГУ ДСНС Волині.Рятувальники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири у місті Луцьку на вулиці Кравчука, де за зачиненими дверима перебувала 2-річна дівчинка.Жінка вийшла на балкон у справах, тим часом її дитина закрила двері балкона з середини квартири, в результаті чого жінка не змогла зайти назад в помешкання.