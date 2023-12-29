Дрони атакували три області рф: горить один із найбільших НПЗ

Дрони атакували три області рф: горить один із найбільших НПЗ
Унаслідок атаки безпілотника виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Волгограді.

Про це пише Українська правда.

У ніч на 3 лютого пожежа сталася в Росії у місті Волгоград - на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.

За попередньою інформацією загиблих і постраждалих немає.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" унаслідок падіння дрона.

Одразу кілька джерел в екстрених службах підтвердили місцевим журналістам, що на НПЗ впав безпілотник: "Там дим валить стовпом. Впав безпілотник, викликали одразу військових, медиків та пожежників. Моменту падіння ніхто з оперативних працівників не бачив. Але повідомили, що ушкодження там серйозні. Людей не було в момент того, що сталося, поки що без жертв".

Згодом російські військові повідомили, що дрони атакували Білгородську, Ростовську та Волгоградську області.

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Теги: дрон, ЗСУ, наближають перемогу
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