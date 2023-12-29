Дрони атакували три області рф: горить один із найбільших НПЗ





Про це пише



У ніч на 3 лютого пожежа сталася в Росії у місті Волгоград - на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.



За попередньою інформацією загиблих і постраждалих немає.



Місцеві ЗМІ повідомили, що у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" унаслідок падіння дрона.



Одразу кілька джерел в екстрених службах підтвердили місцевим журналістам, що на НПЗ впав безпілотник: "Там дим валить стовпом. Впав безпілотник, викликали одразу військових, медиків та пожежників. Моменту падіння ніхто з оперативних працівників не бачив. Але повідомили, що ушкодження там серйозні. Людей не було в момент того, що сталося, поки що без жертв".



Згодом російські військові повідомили, що дрони атакували Білгородську, Ростовську та Волгоградську області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок атаки безпілотника виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Волгограді.Про це пише Українська правда У ніч на 3 лютого пожежа сталася в Росії у місті Волгоград - на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.За попередньою інформацією загиблих і постраждалих немає.Місцеві ЗМІ повідомили, що у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" унаслідокОдразу кілька джерел в екстрених службах підтвердили місцевим журналістам, що на НПЗ впав безпілотник: "Там дим валить стовпом. Впав безпілотник, викликали одразу військових, медиків та пожежників. Моменту падіння ніхто з оперативних працівників не бачив. Але повідомили, що ушкодження там серйозні. Людей не було в момент того, що сталося, поки що без жертв".Згодом російські військові повідомили, що дрони атакували Білгородську, Ростовську та Волгоградську області.

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