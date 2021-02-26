«Як для себе» - нова доставка у Луцьку: шаурма для нього, суші для неї, піца для всіх
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на Набережній, 14 відкрилась доставка їжі «Як для себе». У меню - найпопулярніші та наулюбленіші страви, які найчастіше замовляють на доставку: піца, суші, а також шаурма.
«Надихнувшись ідеєю закладу «Міністерство шаурми» у Києві, ми із командою вирішили створити щось цікаве для Луцька. Доставка «Як для себе» - це про турботу. Навіть наш логотип, окрім назви, має ще ручки, які обіймають. Саме турботи у цей нелегкий час нам усім і не вистачає. Тому страви ми готуємо для гостей, як для себе, бо для себе завжди обираєш найкраще, у випадку з їжею - то найсмачніше із добротними порціями. Готуємо шаурму для нього, суші для неї і піцу для всіх.
Оскільки, аналізуючи ринок у Луцьку, ми з'ясували, що найчастіше на доставку замовляють саме суші та піцу, а ми додали у меню замовлень ще шаурму», - розповіла маркетологиня та ідейна натхненниця сервісу доставки «Як для себе» Ксенія Бриль.
Головна перевага нового закладу та сервісу доставки у Луцьку - це якість та великі порції.
«Як для себе», дбаючи про здоров'я відвідувачів, не готує страви зі свинини: шаурма або із свіженької курятини, щойно знятої з мангалу, або із телятини.
Лаваш для шаурми - лише власного приготування за особливою рецептурою.
«Шаурма для себе - це мегавелика порція, для нього - більш гостріша із пікантним соусом, для неї - шаурма більш ніжніша на смак із додаванням ананасу. Новинкою є шаурма не в лаваші, а в булці із різними начинками - незвична, але ситна пропозиція, щоб втамувати голод», - розповіла маркетологиня.
У меню - більше 15 популярних варіантів піци на різний смак: від сирної, м'ясної, закритої «аля Кальцоне» до фірмової «Як для себе».
Щодо суші, то шефи «Як для себе» приготують улюблені та добре знайомі усім смачні сети та роли зі свіжих морепродуктів.
Доставка по місту вартує 60 гривень за замовлення, а в межах 5 кілометрів від Луцька - 90 гривень.
Окрім сервісу доставки, «Як для себе» працює у форматі кафе із цікавим інтер'єром на Набережній, 14, біля автомийки «5 зірок». У закладі можна освіжитися безалкогольними напоями та посмакувати піцою, шаурмою та суші або замовити їх із собою.
Замовити піцу, суші та шаурму в «Як для себе» можна із 10-ої ранку до 22-ої за телефоном 095 550 21 00, на сайті або через Instagram.
Адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 14.
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«Надихнувшись ідеєю закладу «Міністерство шаурми» у Києві, ми із командою вирішили створити щось цікаве для Луцька. Доставка «Як для себе» - це про турботу. Навіть наш логотип, окрім назви, має ще ручки, які обіймають. Саме турботи у цей нелегкий час нам усім і не вистачає. Тому страви ми готуємо для гостей, як для себе, бо для себе завжди обираєш найкраще, у випадку з їжею - то найсмачніше із добротними порціями. Готуємо шаурму для нього, суші для неї і піцу для всіх.
Оскільки, аналізуючи ринок у Луцьку, ми з'ясували, що найчастіше на доставку замовляють саме суші та піцу, а ми додали у меню замовлень ще шаурму», - розповіла маркетологиня та ідейна натхненниця сервісу доставки «Як для себе» Ксенія Бриль.
Головна перевага нового закладу та сервісу доставки у Луцьку - це якість та великі порції.
Шаурма для нього, для неї та для себе...
«Як для себе», дбаючи про здоров'я відвідувачів, не готує страви зі свинини: шаурма або із свіженької курятини, щойно знятої з мангалу, або із телятини.
Лаваш для шаурми - лише власного приготування за особливою рецептурою.
«Шаурма для себе - це мегавелика порція, для нього - більш гостріша із пікантним соусом, для неї - шаурма більш ніжніша на смак із додаванням ананасу. Новинкою є шаурма не в лаваші, а в булці із різними начинками - незвична, але ситна пропозиція, щоб втамувати голод», - розповіла маркетологиня.
Піца та суші
У меню - більше 15 популярних варіантів піци на різний смак: від сирної, м'ясної, закритої «аля Кальцоне» до фірмової «Як для себе».
Щодо суші, то шефи «Як для себе» приготують улюблені та добре знайомі усім смачні сети та роли зі свіжих морепродуктів.
Доставка по місту вартує 60 гривень за замовлення, а в межах 5 кілометрів від Луцька - 90 гривень.
Окрім сервісу доставки, «Як для себе» працює у форматі кафе із цікавим інтер'єром на Набережній, 14, біля автомийки «5 зірок». У закладі можна освіжитися безалкогольними напоями та посмакувати піцою, шаурмою та суші або замовити їх із собою.
Замовити піцу, суші та шаурму в «Як для себе» можна із 10-ої ранку до 22-ої за телефоном 095 550 21 00, на сайті або через Instagram.
Адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 14.
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