Зниклого на Волині дідуся знайшов поліцейський

У Ковельському районі на Волині поліцейський розшукав дідуся, який втратив орієнтир та заблукав у темряві.Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.Поліцейський офіцер Забродівської громади Ковельського району, патрулюючи територію громади, учора, близько 19 години, виявив неподалік села Замшани чоловіка, який втратив орієнтир та рухався у невідомому напрямку. Як з’ясувалося, 77-річний громадянин заблукав.Пенсіонер пішов з дому у невідомому напрямку та протягом доби не повернувся. Після цього родичі почали самостійні пошуки.Офіцер громади доставив чоловіка додому, де його вже. Рідні сказали, що почали зі спроби знайти дідуся самотужки, але безрезультатно. Та щойно зібралися дзвонити й просити допомоги поліцейських, як службовий автомобіль під'їхав до їхнього двору.