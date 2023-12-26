Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді
Сьогодні, 11:30
Тарас Німой з Нововолинська вже другий рік у лавах четвертої танкової бригади захищає Україну.
Про це пише у фейсбуці Нововолинськ інфо з посиланням на статтю Ігоря Лісового у «Нашому місті».
Наприкінці минулого року був удостоєний рідкісної бойової нагороди – почесного нагрудного знака Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий хрест».
Тарас на війні з самого початку. Уже зростає його маленький син Любомир, який народився у Польщі, коли тато був на фронті. Сім’я виховує доньку - талановиту дівчинку Христинку, яка неодноразово представляла Нововолинськ та Україну на різноманітних конкурсах.
Тарас добровольцем пішов на війну. Три дні «штурмував» військкомат, хоча не мав бойового досвіду. Вже 3 березня 2022 року був мобілізованим.
Дотепер не вважає свої дії геройством, адже впевнений, як і тисячі його побратимів, що саме так має вчиняти кожен справжній патріот.
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Про це пише у фейсбуці Нововолинськ інфо з посиланням на статтю Ігоря Лісового у «Нашому місті».
Наприкінці минулого року був удостоєний рідкісної бойової нагороди – почесного нагрудного знака Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий хрест».
Тарас на війні з самого початку. Уже зростає його маленький син Любомир, який народився у Польщі, коли тато був на фронті. Сім’я виховує доньку - талановиту дівчинку Христинку, яка неодноразово представляла Нововолинськ та Україну на різноманітних конкурсах.
Тарас добровольцем пішов на війну. Три дні «штурмував» військкомат, хоча не мав бойового досвіду. Вже 3 березня 2022 року був мобілізованим.
Дотепер не вважає свої дії геройством, адже впевнений, як і тисячі його побратимів, що саме так має вчиняти кожен справжній патріот.
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