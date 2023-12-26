Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді

з Нововолинська вже другий рік у лавах четвертої танкової бригади захищає Україну.Про це пише у фейсбуці Нововолинськ інфо з посиланням на статтюу «Нашому місті».Наприкінці минулого року був удостоєний рідкісної бойової нагороди – почесного нагрудного знака Головнокомандувача ЗСУ«Золотий хрест».Тарас на війні з самого початку. Уже зростає його маленький син, який народився у Польщі, коли тато був на фронті. Сім’я виховує доньку - талановиту дівчинку, яка неодноразово представляла Нововолинськ та Україну на різноманітних конкурсах.Тарас добровольцем пішов на війну. Три дні «штурмував» військкомат, хоча не мав бойового досвіду. Вже 3 березня 2022 року був мобілізованим.Дотепер не вважає свої дії геройством, адже впевнений, як і тисячі його побратимів, що саме так має вчиняти кожен справжній патріот.