Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді

Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді
Тарас Німой з Нововолинська вже другий рік у лавах четвертої танкової бригади захищає Україну.

Про це пише у фейсбуці Нововолинськ інфо з посиланням на статтю Ігоря Лісового у «Нашому місті».

Наприкінці минулого року був удостоєний рідкісної бойової нагороди – почесного нагрудного знака Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий хрест».
Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді

Тарас на війні з самого початку. Уже зростає його маленький син Любомир, який народився у Польщі, коли тато був на фронті. Сім’я виховує доньку - талановиту дівчинку Христинку, яка неодноразово представляла Нововолинськ та Україну на різноманітних конкурсах.
Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді

Тарас добровольцем пішов на війну. Три дні «штурмував» військкомат, хоча не мав бойового досвіду. Вже 3 березня 2022 року був мобілізованим.
Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді

Дотепер не вважає свої дії геройством, адже впевнений, як і тисячі його побратимів, що саме так має вчиняти кожен справжній патріот.
Залужний нагородив волинянина, який воює у танковій бригаді

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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