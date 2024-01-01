У Луцьку – пожежа в лазні
Сьогодні, 10:07
У Луцьку на вулиці Мисливській увечері вчора, 2 лютого, виникла пожежа в одноповерховій лазні.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Минулої доби рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляній літній кухні у селі Бужковичі Павлівської громади, імовірно, спричинену коротким замиканням електромережі, а в селищі Цумань — пожежу в дерев'яній господарській будівлі, що, за попередніми даними, трапилася через необережне поводження з вогнем власниці.
Увечері працівники 1 ДПРЧ ліквідували горіння в цегляній одноповерховій лазні на вулиці Мисливській у Луцьку. Імовірно, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Минулої доби рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляній літній кухні у селі Бужковичі Павлівської громади, імовірно, спричинену коротким замиканням електромережі, а в селищі Цумань — пожежу в дерев'яній господарській будівлі, що, за попередніми даними, трапилася через необережне поводження з вогнем власниці.
Увечері працівники 1 ДПРЧ ліквідували горіння в цегляній одноповерховій лазні на вулиці Мисливській у Луцьку. Імовірно, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.
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