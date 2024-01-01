У Луцьку – пожежа в лазні

У Луцьку на вулиці Мисливській увечері вчора, 2 лютого,в одноповерховій лазні.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Минулої доби рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляній літній кухні у селі Бужковичі Павлівської громади, імовірно, спричинену коротким замиканням електромережі, а в селищі Цумань — пожежу в дерев'яній господарській будівлі, що, за попередніми даними, трапилася через необережне поводження з вогнем власниці.Увечері працівники 1 ДПРЧ ліквідували горіння в цегляній одноповерховій лазні на вулиці Мисливській у Луцьку. Імовірно, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.