Знайшли лучанку, яка вважалася зниклою безвісти
Сьогодні, 09:49
Сьогодні, 3 лютого, знайшлася 46-річна лучанка Олена Гайворонська, яка вважалася зниклою безвісти.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Як зазначили поліцейські, жінка сьогодні, 3 лютого, зранку повернулася додому цілою і неушкодженою.
Нагадаємо, оперативники Луцького райуправління поліції розшукували безвісти зниклу лучанку Олену Гайворонську, яка 30 січня близько 08:30 пішла з дому у невідомому напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Як зазначили поліцейські, жінка сьогодні, 3 лютого, зранку повернулася додому цілою і неушкодженою.
Нагадаємо, оперативники Луцького райуправління поліції розшукували безвісти зниклу лучанку Олену Гайворонську, яка 30 січня близько 08:30 пішла з дому у невідомому напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Як для себе» - нова доставка у Луцьку: шаурма для нього, суші для неї, піца для всіх
Сьогодні, 10:00
Знайшли лучанку, яка вважалася зниклою безвісти
Сьогодні, 09:49
Дрони атакували три області рф: горить один із найбільших НПЗ
Сьогодні, 09:37
Курс валют у Луцьку 3 лютого
Сьогодні, 09:00
У Луцьку маленька дівчинка закрила маму на балконі: подробиці
Сьогодні, 08:20