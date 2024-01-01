Знайшли лучанку, яка вважалася зниклою безвісти

Знайшли лучанку, яка вважалася зниклою безвісти
Сьогодні, 3 лютого, знайшлася 46-річна лучанка Олена Гайворонська, яка вважалася зниклою безвісти.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Як зазначили поліцейські, жінка сьогодні, 3 лютого, зранку повернулася додому цілою і неушкодженою.

Нагадаємо, оперативники Луцького райуправління поліції розшукували безвісти зниклу лучанку Олену Гайворонську, яка 30 січня близько 08:30 пішла з дому у невідомому напрямку.

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Теги: розшук, Волинь
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