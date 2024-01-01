Патрульній поліції у Ковелі виповнилося шість років

Сьогодні, 3 лютого, ВОНС міста Ковель, який є частиною управління патрульної поліції у Волинській області, відзначає шосту річницю з дня створення.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Учора вранці на урочисте шикування у відділ завітали керівники управління та очільники міста. Від них поліцейські отримали подяки за службу, а також нагороди.«Ковельські патрульні щодня стоять на варті безпеки свого міста. Безперервно патрулюючи вулиці, вони забезпечують громадський порядок, безпеку дорожнього руху, опрацьовують виклики та звернення громадян,. Продовжуємо нести службу», - зазначили в управлінні.