Патрульній поліції у Ковелі виповнилося шість років
Сьогодні, 12:14
Сьогодні, 3 лютого, ВОНС міста Ковель, який є частиною управління патрульної поліції у Волинській області, відзначає шосту річницю з дня створення.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Учора вранці на урочисте шикування у відділ завітали керівники управління та очільники міста. Від них поліцейські отримали подяки за службу, а також нагороди.
«Ковельські патрульні щодня стоять на варті безпеки свого міста. Безперервно патрулюючи вулиці, вони забезпечують громадський порядок, безпеку дорожнього руху, опрацьовують виклики та звернення громадян, допомагають людям у різних скрутних ситуаціях. Продовжуємо нести службу», - зазначили в управлінні.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Учора вранці на урочисте шикування у відділ завітали керівники управління та очільники міста. Від них поліцейські отримали подяки за службу, а також нагороди.
«Ковельські патрульні щодня стоять на варті безпеки свого міста. Безперервно патрулюючи вулиці, вони забезпечують громадський порядок, безпеку дорожнього руху, опрацьовують виклики та звернення громадян, допомагають людям у різних скрутних ситуаціях. Продовжуємо нести службу», - зазначили в управлінні.
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