На Волині у січні вилучили 60 фальшивих документів для перетину кордону

Прикордонники Волинського загону продовжують ефективно протидіяти спробамукраїнсько-польського кордону по підроблених документах.Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Упродовж січня в пунктах пропуску інспектори виявили 60 фальшивок, які громадяни надавали для перевірки під час паспортного контролю. По «липових» документах незаконно потрапити за кордон мали намір чоловіки, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд з України.Здебільшого прикордонники виявляли ознаки підробок у військово-облікових документах. Рідше порушники використовували фальшиві пенсійні посвідчення, папери про бронювання військовозобов’язаних, довідки про перебування на консульському обліку.Правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності. А оскільки в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, то про усі випадки виявлення підробок прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.