У селі під Луцьком не розминулися дві автівки
Сьогодні, 13:38
У селі Рованці неподалік від обласного центру Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це повідомляє Конкурент.
За словами очевидців, аварія сталася сьогодні, 3 лютого, у Рованцях на вулиці Обʼїзній.
На дорозі не розминулися два автомобілі.
Зазначається, що рух транспорту на цій ділянці дороги наразі ускладнений – водіям радять планувати свій маршрут.
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Про це повідомляє Конкурент.
За словами очевидців, аварія сталася сьогодні, 3 лютого, у Рованцях на вулиці Обʼїзній.
На дорозі не розминулися два автомобілі.
Зазначається, що рух транспорту на цій ділянці дороги наразі ускладнений – водіям радять планувати свій маршрут.
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