У селі під Луцьком не розминулися дві автівки

У селі під Луцьком не розминулися дві автівки
У селі Рованці неподалік від обласного центру Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє Конкурент.

За словами очевидців, аварія сталася сьогодні, 3 лютого, у Рованцях на вулиці Обʼїзній.

На дорозі не розминулися два автомобілі.
У селі під Луцьком не розминулися дві автівки

Зазначається, що рух транспорту на цій ділянці дороги наразі ускладнений – водіям радять планувати свій маршрут.

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Теги: ДТП, Волинь
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