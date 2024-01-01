У селі під Луцьком не розминулися дві автівки





Про це повідомляє



За словами очевидців, аварія сталася сьогодні, 3 лютого, у Рованцях на вулиці Обʼїзній.



На дорозі не розминулися два автомобілі.



Зазначається, що рух транспорту на цій ділянці дороги наразі ускладнений – водіям радять планувати свій маршрут.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Рованці неподалік від обласного центру Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.Про це повідомляє Конкурент За словами очевидців, аварія сталася сьогодні, 3 лютого, у Рованцях на вулиці Обʼїзній.На дорозі не розминулися два автомобілі.Зазначається, що рух транспорту на цій ділянці дороги– водіям радять планувати свій маршрут.

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