У Луцьку в аварію потрапили три автівки

У Луцьку проїзд на червоний завершився дорожньо-транспортною пригодою за участю трьох автомобілів.Про це в телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.Сьогодні, 31 січня, близько 13:00 на вулиці Ковельськійза участі трьох автомобілів.Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що водійка авто марки Volkswagen проїхала перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. В результаті цього вона здійснила зіткнення з автомобілями Geely та Mercedes.На щастя, в результаті цієї потрійної ДТП ніхто не постраждав. Рух транспорту на місці автопригоди був сильно ускладнений, тому патрульні допомагали водіям з об’їздом.На водійку інспектори склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.