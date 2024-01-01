У Луцьку в аварію потрапили три автівки

У Луцьку в аварію потрапили три автівки
У Луцьку проїзд на червоний завершився дорожньо-транспортною пригодою за участю трьох автомобілів.

Про це в телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

Сьогодні, 31 січня, близько 13:00 на вулиці Ковельській сталася автопригода за участі трьох автомобілів.

Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що водійка авто марки Volkswagen проїхала перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. В результаті цього вона здійснила зіткнення з автомобілями Geely та Mercedes.

На щастя, в результаті цієї потрійної ДТП ніхто не постраждав. Рух транспорту на місці автопригоди був сильно ускладнений, тому патрульні допомагали водіям з об’їздом.

На водійку інспектори склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.


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Теги: ДТП, Луцьк
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