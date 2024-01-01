У Луцьку в аварію потрапили три автівки
Сьогодні, 17:45
У Луцьку проїзд на червоний завершився дорожньо-транспортною пригодою за участю трьох автомобілів.
Про це в телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, 31 січня, близько 13:00 на вулиці Ковельській сталася автопригода за участі трьох автомобілів.
Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що водійка авто марки Volkswagen проїхала перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. В результаті цього вона здійснила зіткнення з автомобілями Geely та Mercedes.
На щастя, в результаті цієї потрійної ДТП ніхто не постраждав. Рух транспорту на місці автопригоди був сильно ускладнений, тому патрульні допомагали водіям з об’їздом.
На водійку інспектори склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це в телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, 31 січня, близько 13:00 на вулиці Ковельській сталася автопригода за участі трьох автомобілів.
Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що водійка авто марки Volkswagen проїхала перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. В результаті цього вона здійснила зіткнення з автомобілями Geely та Mercedes.
На щастя, в результаті цієї потрійної ДТП ніхто не постраждав. Рух транспорту на місці автопригоди був сильно ускладнений, тому патрульні допомагали водіям з об’їздом.
На водійку інспектори склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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