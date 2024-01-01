Аварія на Глушець у Луцьку: в мережу потрапило відео
Сьогодні, 17:01
У мережі опублікували відео дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на вулиці Глушець в Луцьку.
Про це у фейсбуці інформує департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Завдяки камерам відеоспостереження диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцька» департаменту муніципальної варти зафіксува чергову ДТП на вулиці Глушець за участі двох автомобілів.
Водій автомобіля VOLKSWAGEN не пересвідчився у безпечності свого маневру та не надав перевагу в русі, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем RENAULT.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
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Про це у фейсбуці інформує департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Завдяки камерам відеоспостереження диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцька» департаменту муніципальної варти зафіксува чергову ДТП на вулиці Глушець за участі двох автомобілів.
Водій автомобіля VOLKSWAGEN не пересвідчився у безпечності свого маневру та не надав перевагу в русі, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем RENAULT.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
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