Арахамія запропонував Зеленському розсекретити втрати у війні

Арахамія запропонував Зеленському розсекретити втрати у війні
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що пропонував президентові розсекретити дані про втрати України у війні. Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього.

Про це пише LB.ua.

«Коли ви йдете вулицею і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші», — запевняє Арахамія.

Депутат вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати «не такі великі, як вони самі собі уявляють».

Нагадаємо, Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

За підрахунками проєкту «Книга пам’яті полеглих за Україну», оприлюдненими в середині листопада 2023 року, щонайменше 30 тисяч українських бійців загинули з 24 лютого 2022 року. Ще до 100 тисяч військових зазнали поранень, але більшість із них перебуває на службі або незабаром повернеться до неї.

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Теги: загиблі, війна
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