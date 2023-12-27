Якщо рідні у полоні: інструкція для волинян

У Луцьку з рідними полонених та зниклих безвісти військових зустрілися представники Західного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Такі зустрічі з родинами провели у всіх районах області.Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.Як зазначив виконавчий директор відомства, метою приїзду на Волинь є спілкування з рідними полонених та відповіді на їхні запитання.Також до заходу долучилися заступниця голови ОДА, регіональна координаторка Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки й Міжнародного комітету Червоного Хреста.Найперше Андрій Панасюк наголосив на важливості особистого кабінету родича полоненого, де близькі можуть отримувати консультації, а також надавати додаткову інформацію про захисника. Крім того, він попросив зберігати інформаційну тишу в соцмережах.«Соцмережі не допомагають шукати військового. Пошуками займаються державні структури, до яких ви звертаєтеся телефоном або пишете офіційну заяву й отримуєте відповідь. У соцмережах цими даними користуються шахраї, які будуть з вами зв’язуватися, говоритимуть, що знають де ваші рідні, а потім проситимуть щоб ви їм скинули гроші», – сказав виконавчий директор Західного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.Опісля спікери відповідали на запитання родичів військових.Якщо ви розшукуєте безвісти зниклого чи рідного у полоні, звернутися за допомогою можна до Західного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:Також звернутися можна до регіональної координаторки Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин на Волині Юлії Чайки: