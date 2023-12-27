Якщо рідні у полоні: інструкція для волинян

Якщо рідні у полоні: інструкція для волинян
У Луцьку з рідними полонених та зниклих безвісти військових зустрілися представники Західного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Такі зустрічі з родинами провели у всіх районах області.

Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.

Як зазначив виконавчий директор відомства Андрій Панасюк, метою приїзду на Волинь є спілкування з рідними полонених та відповіді на їхні запитання.

Також до заходу долучилися заступниця голови ОДА Мирослава Якимчук, регіональна координаторка Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Юлія Чайка, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки й Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Якщо рідні у полоні: інструкція для волинян

Найперше Андрій Панасюк наголосив на важливості особистого кабінету родича полоненого, де близькі можуть отримувати консультації, а також надавати додаткову інформацію про захисника. Крім того, він попросив зберігати інформаційну тишу в соцмережах.
Якщо рідні у полоні: інструкція для волинян

«Соцмережі не допомагають шукати військового. Пошуками займаються державні структури, до яких ви звертаєтеся телефоном або пишете офіційну заяву й отримуєте відповідь. У соцмережах цими даними користуються шахраї, які будуть з вами зв’язуватися, говоритимуть, що знають де ваші рідні, а потім проситимуть щоб ви їм скинули гроші», – сказав виконавчий директор Західного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Опісля спікери відповідали на запитання родичів військових.
Якщо рідні у полоні: інструкція для волинян

Якщо ви розшукуєте безвісти зниклого чи рідного у полоні, звернутися за допомогою можна до Західного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

м. Львів, вул. Коперника, 17,
0 800 300 541.

Також звернутися можна до регіональної координаторки Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин на Волині Юлії Чайки:

м. Луцьк, вулиця Винниченка, 21, кабінет 10,
(0332) 74-21-45,
099 337 88 16.

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Теги: полонені, ЗСУ
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