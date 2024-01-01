Катастрофа Іл-76: росія офіційно досі не надала жодного прізвища загиблих, – Лубінець

авіатрощу літака Іл-76, яка сталася нещодавно.



Про це поінформував уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на питання про списки, які неофіційними каналами щодо цього інциденту поширила російська сторона, передає



«Жодних офіційних списків у нас немає. Ми не можемо припускати чи не припускати, що це (список, який оприлюднила російська пропагандистка Маргарита Симоньян щодо нібито українських полонених з Іл-76 – ред.) – офіційна позиція рф, бо жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища», - зазначив він.



Лубінець висловив думку, що ці списки спеціально були вкинуті через інформканали пропагандистів рф у публічний простір.



«Ці так названі матеріали, які оприлюднюються з боку рф, на мій погляд, це елементи спецоперації проти України. Юридично у нас жодних списків немає. А щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує рф, то ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей», - заявив омбудсмен.



Уповноважений з прав людини підтвердив, що він не буде говорити про те, чи люди, зазначені у неофіційних списках, оприлюднених з боку росіян, є у полоні, бо ці списки є неофіційними.



«Як людина, яка займає офіційну посаду в Україні – уповноваженого ВР із прав людини, я не можу офіційно щось стверджувати до тих пір, поки я офіційно не отримаю якісь списки. Тому станом на зараз я кажу тільки те, що неспівпадіння – так, ми їх фіксуємо», - розповів він.



Лубінець висловив переконання, що рф спеціально розповсюджує ці матеріали. Омбудсмен вважає, що міжнародні партнери і експерти мають бути долучені до прозорого розслідування цього випадку падіння літака.



Як повідомлялося, за даними російських Телеграм-каналів, 24 січня у Бєлгородській області рф розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення військової техніки і десанту.



Джерела у ЗСУ зазначили, що цей літак перевозив ракети для ЗРК С-300, які росіяни використовують для масованих обстрілів Харківщини та інших прикордонних регіонів України.



У Міноборони рф стверджують, нібито в літаку «перебували 65 полонених українських військовослужбовців», шестеро членів екіпажу і троє супроводжуючих.



Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що обмін полоненими між рф та Україною мав відбутися 24 січня. За його словами, оприлюднена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, перевіряється.



За словами військового експерта Романа Світана, літак Іл-76 з великою ймовірністю збила російська ракета С-300, яка була направлена на Харків.



Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ.



Юсов поінформував, що рф не надає згоди на проведення міжнародного розслідування авіатрощі військового літака Іл-76, яка сталася 24 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни досі офіційно не надали жодного прізвища осіб, загиблих через, яка сталася нещодавно.Про це поінформував уповноважений ВР із прав людини, відповідаючи на питання про списки, які неофіційними каналами щодо цього інциденту поширила російська сторона, передає Укрінформ «Жодних офіційних списків у нас немає. Ми не можемо припускати чи не припускати, що це (список, який оприлюднила російська пропагандистка Маргарита Симоньян щодо нібито українських полонених з Іл-76 – ред.) – офіційна позиція рф, бо жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища», - зазначив він.Лубінець висловив думку, що ці списки спеціально були вкинуті через інформканали пропагандистів рф у публічний простір.«Ці так названі матеріали, які оприлюднюються з боку рф, на мій погляд, це елементи спецоперації проти України. Юридично у нас жодних списків немає. А щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує рф, то ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей», - заявив омбудсмен.Уповноважений з прав людини підтвердив, що він не буде говорити про те, чи люди, зазначені у неофіційних списках, оприлюднених з боку росіян, є у полоні, бо ці списки є неофіційними.«Як людина, яка займає офіційну посаду в Україні – уповноваженого ВР із прав людини, я не можу офіційно щось стверджувати до тих пір, поки я офіційно не отримаю якісь списки. Тому станом на зараз я кажу тільки те, що неспівпадіння – так, ми їх фіксуємо», - розповів він.Лубінець висловив переконання, що рф спеціально розповсюджує ці матеріали. Омбудсмен вважає, що міжнародні партнери і експерти мають бути долучені до прозорого розслідування цього випадку падіння літака.Як повідомлялося, за даними російських Телеграм-каналів, 24 січня у Бєлгородській області рф розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення військової техніки і десанту.Джерела у ЗСУ зазначили, що цей літак перевозив ракети для ЗРК С-300, які росіяни використовують для масованих обстрілів Харківщини та інших прикордонних регіонів України.У Міноборони рф стверджують, нібито в літаку «перебували 65 полонених українських військовослужбовців», шестеро членів екіпажу і троє супроводжуючих.Представник Головного управління розвідкизаявив, що обмін полоненими між рф та Україною мав відбутися 24 січня. За його словами, оприлюднена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, перевіряється.За словами військового експерта, літак Іл-76 з великою ймовірністю збила російська ракета С-300, яка була направлена на Харків.Президентзаявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ.Юсов поінформував, що рф не надає згоди на проведення міжнародного розслідування авіатрощі військового літака Іл-76, яка сталася 24 січня.

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