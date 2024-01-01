Луцький баскетболіст встановив історичний рекорд

Олександр Кольченко.



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Баскетболіст "Старого Луцька" Олександр Кольченко став рекордсменом чемпіонату України за реалізованими триочковими кидками. Відповідну статистику наводить Федерація баскетболу України.



35-річний Кольченко розпочинав сезон 2023/24 у складі київського "Будівельника". Після зняття столичної команди з розіграшу Суперліги він приєднався до "Старого Луцька", що проводить свій другий сезон в українській еліті.



Історичного показника у 636 реалізованих триочкових кидків Кольченко сягнув у матчі регулярного чемпіонату проти "Прикарпаття-Говерли" в п'ятницю, 26 січня. Захисник вийшов у старті "Старого Луцька" і допоміг команді перемогти 71:65.



Усі чотири точних дальніх кидки Кольченко виконав за першу половину матчу черкаського "баблу". До кінця поєдинку баскетболіст ще тричі кидав з-за меж периметра, але у кошик більше не влучав.



За підсумками матчу з "Прикарпаттям-Говерлою" Кольченко випередив у рейтингу рекордсменів Олексія Онуфрієва, який провів останній сезон 2021/22 у Суперлізі в складі "Миколаєва". Із чинних баскетболістів команд Суперліги до рейтингу також проходять Максим Закурдаєв ("Дніпро") та Олександр Рябчук ("БІПА").



Рекордсмени Суперліги за реалізованими триочковими: топ-10



1) Олександр Кольченко — 636 реалізованих кидків (441 матч)

2) Олексій Онуфрієв — 633 (375)

3) Олександр Мішула — 587 (295)

4) Руслан Отверченко — 488 (300)

5) Олександр Рибалко — 477 (304)

6) Віталій Мальчевський — 456 (344)

7) Максим Закурдаєв — 448 (308)

8) Дмитро Глєбов — 443 (450)

9) Ростислав Кривич — 427 (202)

10) Олександр Рябчук — 406 (485)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рекордсменом чемпіонату України з баскетболу за реалізованими триочковими став гравець БК «Старий Луцьк»Про це пише Суспільне Баскетболіст "Старого Луцька" Олександр Кольченко став рекордсменом чемпіонату України за реалізованими триочковими кидками. Відповідну статистику наводить Федерація баскетболу України.35-річний Кольченко розпочинав сезон 2023/24 у складі київського "Будівельника". Після зняття столичної команди з розіграшу Суперліги він, що проводить свій другий сезон в українській еліті.Історичного показника у 636 реалізованих триочкових кидків Кольченко сягнув у матчі регулярного чемпіонату проти "Прикарпаття-Говерли" в п'ятницю, 26 січня. Захисник вийшов у старті "Старого Луцька" і допоміг команді перемогти 71:65.Усі чотири точних дальніх кидки Кольченко виконав за першу половину матчу черкаського "баблу". До кінця поєдинку баскетболіст ще тричі кидав з-за меж периметра, але у кошик більше не влучав.За підсумками матчу з "Прикарпаттям-Говерлою" Кольченко випередив у рейтингу рекордсменів, який провів останній сезон 2021/22 у Суперлізі в складі "Миколаєва". Із чинних баскетболістів команд Суперліги до рейтингу також проходять("Дніпро") та("БІПА").Рекордсмени Суперліги за реалізованими триочковими: топ-101) Олександр Кольченко — 636 реалізованих кидків (441 матч)2) Олексій Онуфрієв — 633 (375)3)— 587 (295)4)— 488 (300)5)— 477 (304)6)— 456 (344)7)— 448 (308)8)— 443 (450)9)— 427 (202)10) Олександр Рябчук — 406 (485)

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