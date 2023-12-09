На Волині горів легковий автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 26 січня, о 14:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля в с. Заріка Камінь-Каширського району.



На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів, які за допомогою 1 ручного ствола ліквідували пожежу.



Причина пожежі: несправність електричної системи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 26 січня, о 14:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля в с. Заріка Камінь-Каширського району.На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів, які за допомогою 1 ручного ствола ліквідували пожежу.Причина пожежі: несправність електричної системи.

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