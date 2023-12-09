На Волині горів легковий автомобіль
Сьогодні, 15:50
Волинські вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 26 січня, о 14:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля в с. Заріка Камінь-Каширського району.
На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів, які за допомогою 1 ручного ствола ліквідували пожежу.
Причина пожежі: несправність електричної системи.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 26 січня, о 14:06 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля в с. Заріка Камінь-Каширського району.
На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів, які за допомогою 1 ручного ствола ліквідували пожежу.
Причина пожежі: несправність електричної системи.
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