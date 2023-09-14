Затримали мерзотника, який намагався зґвалтувати дитину на Волині

Поліція розкрила зухвалий злочин на Волині. Зашколярки зловмисник може отримати до 12 років за гратами.Подія трапилась вчора, 25 січня, близько 13:00. На 16-річну громадянку у місті Володимирі напав невідомий, коли вона поверталась додому з навчання, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Чоловік схопив дівчину, приставив до неї ножа, відтягнув вбік та, погрожуючи фізичним і психологічним насильством, примушував до інтиму. Вчинивши опір зловмиснику, неповнолітня отримала тілесні ушкодження у вигляді порізів ножем на руках і шиї та втекла, не давши змоги нападнику реалізувати задумане.Про інцидент вона відразу ж сповістила поліцію, розповівши прикмети нападника. Усі наряди поліції Володимира були зорієнтовані на пошук підозрілої особи.Також для розкриття злочину прибули співробітники управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу та інших підрозділів ГУНП.У результаті оперативно-розшукових заходів, менш, ніж за дві години, схожий за прикметами чоловік був затриманий. У скоєному він зізнався та розповів, що дійсно мав намір зґвалтувати дівчину. 22-річного зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі вже оголосили йому підозру за ч.2 ст.15 ч.3 с.152 Кримінального Кодексу (закінчений замах на зґвалтування неповнолітньої особи).Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та очікує обрання запобіжного заходу судом.За скоєне йому може загрожувати від 7 до 12 років в’язниці.